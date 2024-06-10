Домашний имбирно-яблочный соус: как готовить правильно

Готовим имбирно-яблочный соус

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто не сравнится со вкусом восхитительного домашнего имбирно-яблочного соуса, который идеально дополнит вашу еду.

Фото: Openverse by Veganbaking.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Яблоки — один из основных ингредиентов этого соуса, они богаты антиоксидантами, флавоноидами и пищевыми волокнами. А корица и имбирь придают соусу приятный вкус.

Ингредиенты

8 яблок

1 стакан воды

Молотая корица

1/2 чайной ложки цедры лимона

молотый имбирь

4 столовые ложки тростникового сахара

4 столовые ложки лимонного сока

Приготовление

Яблоки моем и нарезаем кубиками. Положите яблоки в кастрюлю, поставьте на средний огонь, добавьте лимонный сок, воду, цедру лимона, имбирь и корицу. Вскипятите и дайте смеси настояться. Затем убавьте огонь и варите соус 20 минут. Разомните яблоки толкушкой.