Десерт из кукурузной муки и ягод с соком маракуйи и мускатным орехом
Как приготовить десерт из кукурузной муки и ягод
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Десерт из кукурузной муки и ягод поразит вас своим вкусом благодаря идеально подобранным ингредиентам.
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вегетарианцы могут отказаться от использования яиц, а также добавить в десерт свои любимые фрукты.
Ингредиенты
- 1/2 стакана кукурузной муки
- 1 чашка ягодной смеси (клубника, черника, малина)
- 2 чашки свежих сливок
- 1/2 чайной ложки мускатного ореха
- 2 чашки кленового сиропа
- 1/2 стакана сока маракуйи
- 2 стакана холодной воды
- 2 яйца
- 1/4 стакана сливочного масла
Приготовление
- Налейте в миску воду, замочите кукурузную муку на 10–15 минут.
- Возьмите кастрюлю с глубоким дном, поставьте её на средний огонь и растопите в ней сливочное масло.
- Добавьте смесь кукурузной муки в сковороду и нагрейте. Продолжайте постоянно помешивать в течение 20 минут. Когда смесь загустеет, добавьте сок, ягоды, мускатный орех и дайте смеси закипеть.
- Добавьте сливки и кленовый сироп и тщательно перемешайте.
- В конце добавьте в смесь яйца и хорошо перемешайте. Снимите с огня и подавайте охлаждённым.
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