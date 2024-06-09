Десерт из кукурузной муки и ягод с соком маракуйи и мускатным орехом

Как приготовить десерт из кукурузной муки и ягод

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Десерт из кукурузной муки и ягод поразит вас своим вкусом благодаря идеально подобранным ингредиентам.

Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вегетарианцы могут отказаться от использования яиц, а также добавить в десерт свои любимые фрукты.

Ингредиенты

1/2 стакана кукурузной муки

1 чашка ягодной смеси (клубника, черника, малина)

2 чашки свежих сливок

1/2 чайной ложки мускатного ореха

2 чашки кленового сиропа

1/2 стакана сока маракуйи

2 стакана холодной воды

2 яйца

1/4 стакана сливочного масла

Приготовление