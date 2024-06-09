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Десерт из кукурузной муки и ягод с соком маракуйи и мускатным орехом

Как приготовить десерт из кукурузной муки и ягод

1:16
Еда

Десерт из кукурузной муки и ягод поразит вас своим вкусом благодаря идеально подобранным ингредиентам.

Как приготовить десерт из кукурузной муки и ягод
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вегетарианцы могут отказаться от использования яиц, а также добавить в десерт свои любимые фрукты. 

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кукурузной муки
  • 1 чашка ягодной смеси (клубника, черника, малина)
  • 2 чашки свежих сливок
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха
  • 2 чашки кленового сиропа
  • 1/2 стакана сока маракуйи
  • 2 стакана холодной воды
  • 2 яйца
  • 1/4 стакана сливочного масла

Приготовление

  1. Налейте в миску воду, замочите кукурузную муку на 10–15 минут.
  2. Возьмите кастрюлю с глубоким дном, поставьте её на средний огонь и растопите в ней сливочное масло.
  3. Добавьте смесь кукурузной муки в сковороду и нагрейте. Продолжайте постоянно помешивать в течение 20 минут. Когда смесь загустеет, добавьте сок, ягоды, мускатный орех и дайте смеси закипеть.
  4. Добавьте сливки и кленовый сироп и тщательно перемешайте.
  5. В конце добавьте в смесь яйца и хорошо перемешайте. Снимите с огня и подавайте охлаждённым.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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