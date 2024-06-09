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Вкусный и простой майонез без яиц придаст совершенно новый вкус всему

Готовим майонез без яиц: простой рецепт

1:18
Еда

Майонез — одна из самых известных и любимых салатных заправок. Это простой в приготовлении рецепт, который придаст совершенно новый вкус вашим сэндвичам, салатам и макаронам.

Готовим майонез без яиц: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди ингредиентов: молоко, кукурузная мука, горчичный соус, белый уксус и приправы.

Ингредиенты

  • 1 стакан молока
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 3 столовые ложки кукурузной муки
  • 1 чайная ложка белого уксуса
  • 1/2 чайной ложки зёрен горчицы
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. В миске смешайте полстакана молока и кукурузную муку, следите, чтобы не образовывались комочки. Оставшиеся 1/2 стакана молока доведите до кипения. Добавьте смесь с мукой. Помешивайте. Дайте смеси загустеть.
  2. Измельчите зёрна горчицы в блендере.
  3. Взбейте в блендере смесь кукурузной муки и молока. Добавьте оставшиеся ингредиенты, такие как уксус, сахар, зёрна горчицы, перец, оливковое масло и соль. Хорошо перемешайте и храните в герметичном контейнере.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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