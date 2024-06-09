Вкусный и простой майонез без яиц придаст совершенно новый вкус всему

Готовим майонез без яиц: простой рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — одна из самых известных и любимых салатных заправок. Это простой в приготовлении рецепт, который придаст совершенно новый вкус вашим сэндвичам, салатам и макаронам.

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Среди ингредиентов: молоко, кукурузная мука, горчичный соус, белый уксус и приправы.

Ингредиенты

1 стакан молока

4 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка сахара

1/2 чайной ложки чёрного перца

3 столовые ложки кукурузной муки

1 чайная ложка белого уксуса

1/2 чайной ложки зёрен горчицы

1/2 чайной ложки соли

Приготовление