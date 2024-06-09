Вкусный и простой майонез без яиц придаст совершенно новый вкус всему

Майонез — одна из самых известных и любимых салатных заправок. Это простой в приготовлении рецепт, который придаст совершенно новый вкус вашим сэндвичам, салатам и макаронам.
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Среди ингредиентов: молоко, кукурузная мука, горчичный соус, белый уксус и приправы.
Ингредиенты
1 стакан молока
4 столовые ложки оливкового масла
1 чайная ложка сахара
1/2 чайной ложки чёрного перца
3 столовые ложки кукурузной муки
1 чайная ложка белого уксуса
1/2 чайной ложки зёрен горчицы
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
В миске смешайте полстакана молока и кукурузную муку, следите, чтобы не образовывались комочки. Оставшиеся 1/2 стакана молока доведите до кипения. Добавьте смесь с мукой. Помешивайте. Дайте смеси загустеть.
Измельчите зёрна горчицы в блендере.
Взбейте в блендере смесь кукурузной муки и молока. Добавьте оставшиеся ингредиенты, такие как уксус, сахар, зёрна горчицы, перец, оливковое масло и соль. Хорошо перемешайте и храните в герметичном контейнере.