Кофейно-лимонный пудинг: нежный и вкусный десерт за полчаса

Как приготовить кофейно-лимонный пудинг

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофейно-лимонный пудинг выглядит довольно заманчиво. Чтобы приготовить это экзотическое лакомство, вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как лаймовое желе, сливки, приготовленный сладкий кофе и сахар.

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Если вы сладкоежка, то этот кофейно-лимонный пудинг доставит вам истинное удовольствие и утолит тягу к сладкому. Этот десерт можно приготовить всего за полчаса.

Ингредиенты

2 столовые ложки лаймового желе

6 столовых ложек сахара

4 стакана воды

2 чайные ложки кофе

4 чашки свежих сливок

Приготовление