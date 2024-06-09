Кофейно-лимонный пудинг: нежный и вкусный десерт за полчаса

Кофейно-лимонный пудинг выглядит довольно заманчиво. Чтобы приготовить это экзотическое лакомство, вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как лаймовое желе, сливки, приготовленный сладкий кофе и сахар.
Фото: commons.wikimedia.org by Nonie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Если вы сладкоежка, то этот кофейно-лимонный пудинг доставит вам истинное удовольствие и утолит тягу к сладкому. Этот десерт можно приготовить всего за полчаса.
Ингредиенты
2 столовые ложки лаймового желе
6 столовых ложек сахара
4 стакана воды
2 чайные ложки кофе
4 чашки свежих сливок
Приготовление
Вскипятите в кастрюле 4 стакана воды. Добавьте лаймовое желе и дайте ему раствориться. После того как желе растворится, снимите его с огня и дайте остыть. Возьмите одну порцию этого желе и переложите в форму для пудинга. Охладите. В оставшееся желе добавьте кофе и поставьте в холодильник.
Взбейте в блендере сахар и сливки. Добавьте приготовленное желе, смешанное с кофе.
Достаньте из холодильника форму с лимонным желе и залейте этой смесью. Распределите и снова поставьте в холодильник. Дайте ему застыть.