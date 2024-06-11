Армянская окрошка: самый диетический вегетарианский суп, который только можно представить

Армянская окрошка, также известная как мацнабрдош, представляет собой освежающий холодный суп из мацуна и ароматных трав. Это лёгкое вегетарианское блюдо. Если вам не нравится кинза, вы можете использовать другую любимую зелень, такую как петрушку, укроп, тархун, базилик или мяту.
Чтобы приготовить армянскую окрошку, вам понадобятся следующие продукты:
Инструкция для приготовления:
Полезный совет: Если вы не можете найти мацун (мацони), его можно заменить жирным кефиром, айраном или простоквашей.
Армянская окрошка — отличный вариант для освежения во время летней жары. Она сочетает в себе прохладную текстуру и освежающий вкус, что делает это блюдо идеальным выбором для горячих летних дней. Получите удовольствие от этого вегетарианского супа и наслаждайтесь его свежестью и вкусом.
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