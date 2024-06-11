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Армянская окрошка: самый диетический вегетарианский суп, который только можно представить

Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов

1:55
Еда

Армянская окрошка, также известная как мацнабрдош, представляет собой освежающий холодный суп из мацуна и ароматных трав. Это лёгкое вегетарианское блюдо. Если вам не нравится кинза, вы можете использовать другую любимую зелень, такую как петрушку, укроп, тархун, базилик или мяту.

Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы приготовить армянскую окрошку, вам понадобятся следующие продукты:

  • 500 мл мацуна (мацони),
  • 100-300 мл минеральной или обычной воды,
  • 300 г огурцов,
  • 50 г кинзы,
  • другая зелень по вашему вкусу,
  • соль.

Инструкция для приготовления:

  1. Нарежьте огурцы на мелкие кубики. Если огурцы имеют грубую кожуру, лучше удалите её.
  2. Раздельно нарежьте зелень на листья и тонкие стебли. В армянской окрошке используют только листья и самые тонкие стебли. Измельчите их мелко.
  3. В большой миске или кастрюле смешайте нарезанные огурцы и зелень. По желанию добавьте соль и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте мацун (мацони) в миску и снова хорошо перемешайте. Постепенно добавьте холодную воду, чтобы достичь желаемой консистенции. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль.
  5. Разлейте окрошку по тарелкам или стаканам. Подавайте суп, украшенный свежей зеленью.

Полезный совет: Если вы не можете найти мацун (мацони), его можно заменить жирным кефиром, айраном или простоквашей.

Армянская окрошка — отличный вариант для освежения во время летней жары. Она сочетает в себе прохладную текстуру и освежающий вкус, что делает это блюдо идеальным выбором для горячих летних дней. Получите удовольствие от этого вегетарианского супа и наслаждайтесь его свежестью и вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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