Армянская окрошка: самый диетический вегетарианский суп, который только можно представить

Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Армянская окрошка, также известная как мацнабрдош, представляет собой освежающий холодный суп из мацуна и ароматных трав. Это лёгкое вегетарианское блюдо. Если вам не нравится кинза, вы можете использовать другую любимую зелень, такую как петрушку, укроп, тархун, базилик или мяту.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы приготовить армянскую окрошку, вам понадобятся следующие продукты:

500 мл мацуна (мацони),

100-300 мл минеральной или обычной воды,

300 г огурцов,

50 г кинзы,

другая зелень по вашему вкусу,

соль.

Инструкция для приготовления:

Нарежьте огурцы на мелкие кубики. Если огурцы имеют грубую кожуру, лучше удалите её. Раздельно нарежьте зелень на листья и тонкие стебли. В армянской окрошке используют только листья и самые тонкие стебли. Измельчите их мелко. В большой миске или кастрюле смешайте нарезанные огурцы и зелень. По желанию добавьте соль и тщательно перемешайте. Добавьте мацун (мацони) в миску и снова хорошо перемешайте. Постепенно добавьте холодную воду, чтобы достичь желаемой консистенции. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль. Разлейте окрошку по тарелкам или стаканам. Подавайте суп, украшенный свежей зеленью.

Полезный совет: Если вы не можете найти мацун (мацони), его можно заменить жирным кефиром, айраном или простоквашей.

Армянская окрошка — отличный вариант для освежения во время летней жары. Она сочетает в себе прохладную текстуру и освежающий вкус, что делает это блюдо идеальным выбором для горячих летних дней. Получите удовольствие от этого вегетарианского супа и наслаждайтесь его свежестью и вкусом.