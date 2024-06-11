Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: холодное первое блюдо старой русский кухни

Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: готовим её из филе белой рыбы

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой — это забытая, но вкусная старорусская закуска, которая отлично подходит для летнего времени. Этот холодный суп на основе хлебного кваса с добавлением свежей зелени, такой как щавель и крапива, является освежающим и полезным блюдом.

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Чтобы приготовить рыбную ботвинью, понадобятся следующие продукты:

1,5 литра кваса,

500 грамм филе белой рыбы,

2 огурца,

200 грамм щавеля,

200 грамм молодой крапивы,

4-5 стеблей зелёного лука,

1 небольшой пучок укропа,

1 зубчик чеснока,

соль.

Приготовление ботвиньи:

Мелко нарежьте щавель и крапиву и поместите в кастрюлю. Залейте 500 мл воды, посолите и доведите до кипения. После этого варите несколько минут, затем снимите с огня. Сохраните жидкость и измельчите зелень с помощью погружного блендера. Остудите жидкость. Положите рыбу в сотейник, залейте 150 мл воды, посолите и варите до готовности. Затем остудите рыбу до комнатной температуры и разломайте её на небольшие кусочки. Нарежьте зелёный лук, укроп и чеснок, а также нарежьте огурцы кубиками. Посолите и раздавите с помощью толкушки. Добавьте эту смесь в кастрюлю с щавелем и крапивой. Затем добавьте квас. Если возможно, дайте супу настояться в холодильнике. Перед подачей разлейте суп по тарелкам и добавьте кусочки рыбы.

Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой может быть подана вместе с красной рыбой или отварными раковыми шейками. Украсьте суп зеленью и подайте его гостям вместе с горчицей, тертым хреном и дольками лимона, чтобы каждый смог приправить блюдо по своему вкусу.