Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: холодное первое блюдо старой русский кухни

Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой — это забытая, но вкусная старорусская закуска, которая отлично подходит для летнего времени. Этот холодный суп на основе хлебного кваса с добавлением свежей зелени, такой как щавель и крапива, является освежающим и полезным блюдом.
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Чтобы приготовить рыбную ботвинью, понадобятся следующие продукты:
1,5 литра кваса,
500 грамм филе белой рыбы,
2 огурца,
200 грамм щавеля,
200 грамм молодой крапивы,
4-5 стеблей зелёного лука,
1 небольшой пучок укропа,
1 зубчик чеснока,
соль.
Приготовление ботвиньи:
Мелко нарежьте щавель и крапиву и поместите в кастрюлю. Залейте 500 мл воды, посолите и доведите до кипения. После этого варите несколько минут, затем снимите с огня. Сохраните жидкость и измельчите зелень с помощью погружного блендера. Остудите жидкость.
Положите рыбу в сотейник, залейте 150 мл воды, посолите и варите до готовности. Затем остудите рыбу до комнатной температуры и разломайте её на небольшие кусочки.
Нарежьте зелёный лук, укроп и чеснок, а также нарежьте огурцы кубиками. Посолите и раздавите с помощью толкушки. Добавьте эту смесь в кастрюлю с щавелем и крапивой. Затем добавьте квас.
Если возможно, дайте супу настояться в холодильнике. Перед подачей разлейте суп по тарелкам и добавьте кусочки рыбы.
Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой может быть подана вместе с красной рыбой или отварными раковыми шейками. Украсьте суп зеленью и подайте его гостям вместе с горчицей, тертым хреном и дольками лимона, чтобы каждый смог приправить блюдо по своему вкусу.
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