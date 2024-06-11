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Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: холодное первое блюдо старой русский кухни

Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: готовим её из филе белой рыбы

1:58
Еда

Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой — это забытая, но вкусная старорусская закуска, которая отлично подходит для летнего времени. Этот холодный суп на основе хлебного кваса с добавлением свежей зелени, такой как щавель и крапива, является освежающим и полезным блюдом.

Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: готовим её из филе белой рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы приготовить рыбную ботвинью, понадобятся следующие продукты:

  • 1,5 литра кваса,
  • 500 грамм филе белой рыбы,
  • 2 огурца,
  • 200 грамм щавеля,
  • 200 грамм молодой крапивы,
  • 4-5 стеблей зелёного лука,
  • 1 небольшой пучок укропа,
  • 1 зубчик чеснока,
  • соль.

Приготовление ботвиньи:

  1. Мелко нарежьте щавель и крапиву и поместите в кастрюлю. Залейте 500 мл воды, посолите и доведите до кипения. После этого варите несколько минут, затем снимите с огня. Сохраните жидкость и измельчите зелень с помощью погружного блендера. Остудите жидкость.
  2. Положите рыбу в сотейник, залейте 150 мл воды, посолите и варите до готовности. Затем остудите рыбу до комнатной температуры и разломайте её на небольшие кусочки.
  3. Нарежьте зелёный лук, укроп и чеснок, а также нарежьте огурцы кубиками. Посолите и раздавите с помощью толкушки. Добавьте эту смесь в кастрюлю с щавелем и крапивой. Затем добавьте квас.
  4. Если возможно, дайте супу настояться в холодильнике. Перед подачей разлейте суп по тарелкам и добавьте кусочки рыбы.

Рыбная ботвинья с щавелем и крапивой может быть подана вместе с красной рыбой или отварными раковыми шейками. Украсьте суп зеленью и подайте его гостям вместе с горчицей, тертым хреном и дольками лимона, чтобы каждый смог приправить блюдо по своему вкусу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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