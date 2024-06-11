Как есть макароны и не поправляться? Пять рекомендаций врача-диетолога

Почему итальянки при всей своей любви к макаронам не толстеют?

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди задаются вопросом, почему итальянки, несмотря на свою любовь к макаронам, не толстеют. Казалось бы, они могли бы быть зажаты в этих сладких сетях углеводов, но это не происходит. Как им это удаётся?

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Одной из причин является правильный выбор продуктов. В итальянской кухне используются мука из самых твердых сортов пшеницы, так называемая "дурум". Она содержит меньше калорий, чем обычная мука, а также обладает лучшим балансом питательных веществ и богатством витаминов группы В и F. Ещё один секрет идеальных макарон — это способ приготовления. Итальянцы готовят их до состояния "аль денте", когда они мягкие, но еще сохраняют некоторую жесткость. Это позволяет углеводам усваиваться более равномерно и предотвращает резкий скачок уровня сахара в крови. Кроме того, итальянцы следят за сочетанием макарон с другими продуктами. Они избегают добавления мяса к макаронам, так как такое сочетание может затормозить обмен веществ. Вместо этого они предпочитают добавлять овощи, зелень и соусы на основе томатов. Ещё одной важной составляющей итальянской кухни является оливковое масло. Оно содержит полезные для сердца мононенасыщенные жирные кислоты, которые борются с плохим холестерином и укрепляют сосуды. Также стоит отметить, что итальянцы являются активными людьми. Их эмоциональный образ жизни, любовь к спорту, плаванию и долгим прогулкам помогают снижать количество потребляемых калорий и поддерживать баланс питательных веществ в рационе.

"Принято считать, что от макарон толстеют. Это не вполне так. В целом макароны не опасны для фигуры, если ими не злоупотреблять. Главное — не совмещать макароны с жирами. Безо всякого вреда для талии можно добавлять к пасте тушённые без масла овощи с лёгким соусом, например соевым. А вот типично отечественный вариант — макароны с сыром и сливочным маслом — прямой путь к набору лишнего веса", — рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с mk. ru.

В итоге можно сказать, что итальянкам удается наслаждаться макаронами без набора лишнего веса благодаря правильному выбору продуктов, способу приготовления и сочетанию с другими ингредиентами, а также активному образу жизни.