Вкусный бутерброд с ароматной намазкой из грибов, овощей, сливок и йогурта

Тост — самый предпочтительный и лёгкий вариант перекуса. Рецепты тостов можно менять по своему усмотрению. Разнообразие велико. Грибной тост — один из самых вкусных, его можно приготовить за считанные минуты из грибов, чёрного/белого хлеба, помидоров, йогурта, творога, перца, сливок и приправ.
В миску накрошите творог. На разделочной доске нарежьте грибы, помидоры, перец и кинзу. Поджарьте в тостере ломтики хлеба. Потушите в сковороде грибы, перец и помидоры. Обжаривайте овощи 3-4 минуты. Добавьте в сковороду творог, красный перец чили, йогурт и соль, готовьте 5-10 минут. Нанесите смесь на поджаренный тост. Посыпьте сверху кинзой.
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