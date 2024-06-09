Вкусный бутерброд с ароматной намазкой из грибов, овощей, сливок и йогурта

Поджаренный тост с грибами: вкусный перекус

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Тост — самый предпочтительный и лёгкий вариант перекуса. Рецепты тостов можно менять по своему усмотрению. Разнообразие велико. Грибной тост — один из самых вкусных, его можно приготовить за считанные минуты из грибов, чёрного/белого хлеба, помидоров, йогурта, творога, перца, сливок и приправ.

Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

200 г грибов

2 помидора

2 перца стручкового

4 столовые ложки свежих сливок

4 столовые ложки сливочного масла

1 чайная ложка порошка красного перца чили

8 ломтиков хлеба

1 стакан йогурта

100 г творога

Кинза

Соль по вкусу

Приготовление

В миску накрошите творог. На разделочной доске нарежьте грибы, помидоры, перец и кинзу. Поджарьте в тостере ломтики хлеба. Потушите в сковороде грибы, перец и помидоры. Обжаривайте овощи 3-4 минуты. Добавьте в сковороду творог, красный перец чили, йогурт и соль, готовьте 5-10 минут. Нанесите смесь на поджаренный тост. Посыпьте сверху кинзой.