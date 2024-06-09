Пикантная и ароматная курица-гриль: весь секрет в маринаде

Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Это ароматное блюдо готовится из простых ингредиентов, таких как куриная грудка, имбирь, лимонный сок, соевый соус, чёрный перец и соль. А если ещё добавить тушёные овощи и бокал вина, то можно устроить романтический ужин.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Ингредиенты

2 куриные грудки

1/4 чайной ложки молотого имбиря

1/8 чайной ложки молотого чёрного перца

2 столовые ложки оливкового масла

1/4 стакана лимонного сока

1/4 стакана соевого соуса

Соль по необходимости

Приготовление