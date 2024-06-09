Пикантная и ароматная курица-гриль: весь секрет в маринаде

Это ароматное блюдо готовится из простых ингредиентов, таких как куриная грудка, имбирь, лимонный сок, соевый соус, чёрный перец и соль. А если ещё добавить тушёные овощи и бокал вина, то можно устроить романтический ужин.
Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain
Ингредиенты
2 куриные грудки
1/4 чайной ложки молотого имбиря
1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
2 столовые ложки оливкового масла
1/4 стакана лимонного сока
1/4 стакана соевого соуса
Соль по необходимости
Приготовление
Смешайте в миске лимонный сок, имбирь, соевый соус, чёрный перец и соль. Отложите 1/8 порции в сторону.
Промойте куриную грудку и обсушите бумажным полотенцем. Затем залейте маринадом подержите 20 минут.