Пикантная и ароматная курица-гриль: весь секрет в маринаде

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Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин

0:56
Еда

Это ароматное блюдо готовится из простых ингредиентов, таких как куриная грудка, имбирь, лимонный сок, соевый соус, чёрный перец и соль. А если ещё добавить тушёные овощи и бокал вина, то можно устроить романтический ужин.

Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 2 куриные грудки
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1/4 стакана соевого соуса
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Смешайте в миске лимонный сок, имбирь, соевый соус, чёрный перец и соль. Отложите 1/8 порции в сторону.
  2. Промойте куриную грудку и обсушите бумажным полотенцем. Затем залейте маринадом  подержите 20 минут. 
  3. Приготовьте курицу на гриле.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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