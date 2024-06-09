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Вкусный сэндвич с салатом из консервированного тунца: потрясающая закуска

Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак

1:16
Еда

Сэндвичи — это самая лёгкая и сытная закуска. Если вы любите перекусить бутербродиками, то это блюдо для вас. Готовится из тунца, творога, чёрного хлеба, дижонской горчицы, каперсов, красного лука, сельдерея, майонеза и петрушки. 

Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 250 г консервированного тунца
  • 1/2 стакана творога
  • 2 столовые ложки каперсов
  • 1 чашка сельдерея
  • 5 столовых ложек майонеза
  • 8 ломтиков чёрного хлеба
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 1/2 стакана красного лука
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 4 столовые ложки нарезанной петрушки

Приготовление

  1. На разделочной доске мелко нарежьте стебель сельдерея. Затем нарежьте красный лук.
  2. В миске смешайте консервированный тунец, дижонскую горчицу, рубленую петрушку, каперсы, сок лимона, сельдерей, красный лук, майонез, творог. 
  3. Поджарьте ломтики хлеба, намажьте их смесью. Сверху накройте ещё ломтиками хлеба, чтобы получился сэндвич. Для большей привлекательности можно добавить лист салата и нарезанные помидоры.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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