Вкусный сэндвич с салатом из консервированного тунца: потрясающая закуска

Рецепт сэндвича с салатом из консервированного тунца на завтрак

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвичи — это самая лёгкая и сытная закуска. Если вы любите перекусить бутербродиками, то это блюдо для вас. Готовится из тунца, творога, чёрного хлеба, дижонской горчицы, каперсов, красного лука, сельдерея, майонеза и петрушки.

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Ингредиенты

250 г консервированного тунца

1/2 стакана творога

2 столовые ложки каперсов

1 чашка сельдерея

5 столовых ложек майонеза

8 ломтиков чёрного хлеба

2 чайные ложки дижонской горчицы

1/2 стакана красного лука

2 столовые ложки лимонного сока

4 столовые ложки нарезанной петрушки

Приготовление