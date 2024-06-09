Вкусный сэндвич с салатом из консервированного тунца: потрясающая закуска

Сэндвичи — это самая лёгкая и сытная закуска. Если вы любите перекусить бутербродиками, то это блюдо для вас. Готовится из тунца, творога, чёрного хлеба, дижонской горчицы, каперсов, красного лука, сельдерея, майонеза и петрушки.
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Ингредиенты
250 г консервированного тунца
1/2 стакана творога
2 столовые ложки каперсов
1 чашка сельдерея
5 столовых ложек майонеза
8 ломтиков чёрного хлеба
2 чайные ложки дижонской горчицы
1/2 стакана красного лука
2 столовые ложки лимонного сока
4 столовые ложки нарезанной петрушки
Приготовление
На разделочной доске мелко нарежьте стебель сельдерея. Затем нарежьте красный лук.
В миске смешайте консервированный тунец, дижонскую горчицу, рубленую петрушку, каперсы, сок лимона, сельдерей, красный лук, майонез, творог.
Поджарьте ломтики хлеба, намажьте их смесью. Сверху накройте ещё ломтиками хлеба, чтобы получился сэндвич. Для большей привлекательности можно добавить лист салата и нарезанные помидоры.