Самый простой рецепт мятных кексов: десерт с холодком

Рецепт мятных кексов порадует всех, особенно сладкоежек. Этот сладкий десерт с освежающим холодком и ванильной глазурью не оставит вам шансов — эти кексы вы точно попробуете, даже если зареклись не есть сладкое.
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Ингредиенты
500 г смеси для кекса
Масляно-сливочная глазурь
2 яичных белка
1 чайная ложка экстракта перечной мяты
450 мл ванильного экстракта
6 капель пищевого красителя
1 стакан воды
2 столовые ложки растительного масла
Приготовление
Взбейте смесь для кекса, воду, яичные белки, масло, экстракт перечной мяты, ванильный экстракт и пищевой краситель миксером.
Вылейте тесто в подготовленные формочки для кексов. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 20 минут.
Равномерно распределите глазурь по остывшим кексам.