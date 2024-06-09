Самый простой рецепт мятных кексов: десерт с холодком

Готовим мятные кексы

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт мятных кексов порадует всех, особенно сладкоежек. Этот сладкий десерт с освежающим холодком и ванильной глазурью не оставит вам шансов — эти кексы вы точно попробуете, даже если зареклись не есть сладкое.

Фото: unsplash.com by Isaac Chua icemaaaaan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

500 г смеси для кекса

Масляно-сливочная глазурь

2 яичных белка

1 чайная ложка экстракта перечной мяты

450 мл ванильного экстракта

6 капель пищевого красителя

1 стакан воды

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление