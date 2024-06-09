Запечённые яблоки с цедрой лимона, миндалём, имбирём и мёдом

Запечённые яблоки с цедрой лимона: полезный десерт без сахара

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень хотите сладкого, но вам нельзя баловаться десертами с высоким содержанием сахара? Предлагаем идеальное решение — запечённые яблоки с цедрой лимона.

Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот простой в приготовлении десерт готовится из цедры лайма, яблок, имбиря, миндаля, яблочного сидра и мёда.

Ингредиенты

3 чайные ложки цедры лайма

3 чайные ложки имбиря

1/2 стакана яблочного сидра

6 яблок

1 чашка жареного миндаля

1/2 стакана мёда

Приготовление