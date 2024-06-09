Запечённые яблоки с цедрой лимона, миндалём, имбирём и мёдом
Запечённые яблоки с цедрой лимона: полезный десерт без сахара
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Очень хотите сладкого, но вам нельзя баловаться десертами с высоким содержанием сахара? Предлагаем идеальное решение — запечённые яблоки с цедрой лимона.
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Этот простой в приготовлении десерт готовится из цедры лайма, яблок, имбиря, миндаля, яблочного сидра и мёда.
Ингредиенты
- 3 чайные ложки цедры лайма
- 3 чайные ложки имбиря
- 1/2 стакана яблочного сидра
- 6 яблок
- 1 чашка жареного миндаля
- 1/2 стакана мёда
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте яблоки и очистите их от кожуры. Аккуратно удалите внутреннее содержимое яблока.
- В миске смешайте поджаренный миндаль, цедру лимона, имбирь и мёд.
- Залейте приготовленную смесь в полость яблок и переложите на противень. Вылейте яблочный сидр на противень и накройте яблоки фольгой. Выпекайте 30 минут.
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