Шоколадно-ореховая пахлава из теста фило: очень вкусно

Пахлава — это аппетитный десерт, который вам никогда не надоест. Этот десерт сделан из хлопьев миндаля, фисташек, грецких орехов и фундука. Мёд и палочка корицы также входят в состав этого восхитительного десерта. Он понравится всем сладкоежкам.
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Ингредиенты
1 стакан нутеллы
1/2 стакана сливочного масла
Соль по необходимости
1/3 стакана грецких орехов
1/2 стакана фисташек
Палочка корицы
3/4 стакана мёда
25 листов теста фило
Рафинированное масло
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/3 стакана миндальных лепестков
1/2 стакана фундука
1/2 стакана воды
Приготовление
Смешайте мёд, палочку корицы с водой в кастрюле, поставьте на медленный огонь, помешивайте, пока мёд не растворится. Затем выбросьте палочку корицы.
Смажьте форму для запекания маслом. Положите 1 лист фило на дно подготовленной формы так, чтобы концы листа выступали за края формы. Затем слегка смажьте его сливочным маслом.
Выложите примерно 1/3 стакана подготовленной смеси на лист фило. Повторите процедуру дважды, на последний слой выложите оставшиеся листы фило, слегка смазанные сливочным маслом. Ножом разрежьте на квадратные кусочки. Выпекайте их в течение 30 минут, полейте пахлаву медовой смесью.