Шоколадно-ореховая пахлава из теста фило: очень вкусно

Пахлава — это аппетитный десерт, который вам никогда не надоест. Этот десерт сделан из хлопьев миндаля, фисташек, грецких орехов и фундука. Мёд и палочка корицы также входят в состав этого восхитительного десерта. Он понравится всем сладкоежкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic