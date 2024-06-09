Шоколадно-ореховая пахлава из теста фило: очень вкусно

Как приготовить дома пахлаву

Пахлава — это аппетитный десерт, который вам никогда не надоест. Этот десерт сделан из хлопьев миндаля, фисташек, грецких орехов и фундука. Мёд и палочка корицы также входят в состав этого восхитительного десерта. Он понравится всем сладкоежкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

1 стакан нутеллы

1/2 стакана сливочного масла

Соль по необходимости

1/3 стакана грецких орехов

1/2 стакана фисташек

Палочка корицы

3/4 стакана мёда

25 листов теста фило

Рафинированное масло

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/3 стакана миндальных лепестков

1/2 стакана фундука

1/2 стакана воды

Приготовление