Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, как избежать укачивания в поездке
Топ звёздных дуэтов кино: романтика на экране и в реальной жизни
Как подружить взрослую кошку и маленького щенка: сложно, но возможно
Любовь Успенская на ПМЭФ: бриллианты на 100 миллионов рублей
Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Теперь известно, что в летнее время нужно быть осторожным с выбором косметики
Kia отзывает 462 869 кроссоверов Telluride в США из-за риска возгорания
ВСУ отступают в Часове Яре, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ
Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену
Шоколадно-ореховая пахлава из теста фило: очень вкусно

Как приготовить дома пахлаву

Еда

Пахлава — это аппетитный десерт, который вам никогда не надоест. Этот десерт сделан из хлопьев миндаля, фисташек, грецких орехов и фундука. Мёд и палочка корицы также входят в состав этого восхитительного десерта. Он понравится всем сладкоежкам. 

Как приготовить дома пахлаву
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан нутеллы
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • Соль по необходимости
  • 1/3 стакана грецких орехов
  • 1/2 стакана фисташек
  • Палочка корицы
  • 3/4 стакана мёда
  • 25 листов теста фило
  • Рафинированное масло
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/3 стакана миндальных лепестков
  • 1/2 стакана фундука
  • 1/2 стакана воды

Приготовление

  1. Смешайте мёд, палочку корицы с водой в кастрюле, поставьте на медленный огонь, помешивайте, пока мёд не растворится. Затем выбросьте палочку корицы.
  2. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  3. Смешайте крупно нарезанный жареный фундук, жареные грецкие орехи, фисташки, бланшированный жареный миндаль с 1 стаканом орехово-шоколадной пасты.
  4. Смажьте форму для запекания маслом. Положите 1 лист фило на дно подготовленной формы так, чтобы концы листа выступали за края формы. Затем слегка смажьте его сливочным маслом.
  5. Выложите примерно 1/3 стакана подготовленной смеси на лист фило. Повторите процедуру дважды, на последний слой выложите оставшиеся листы фило, слегка смазанные сливочным маслом. Ножом разрежьте на квадратные кусочки. Выпекайте их в течение 30 минут, полейте пахлаву медовой смесью.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
ВСУ отступают в Часове Яре, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ
Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену
Как голливудские актёры готовятся к ролям: методики, диеты и тренировки
Запечённые помидоры с сыром: и в будни, и в праздники
Чехия для туристов: 6 фактов о красивейшей стране Европы
Люся Чеботина грозит завершить карьеру из-за закона о дресс-коде для артистов
Подолог предупреждает: как ошибки с гель-лаком могут угрожать здоровью ногтей
Два эффективных метода борьбы со слизнями
Советские игрушечные модели "Нива" достигают цены до 150 тыс. рублей
Роботизированные псы-автоматчики — в КНР продемонстрировали новинки робототехники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников