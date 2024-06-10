Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить

Когда вы хотите порадовать близких вкусненьким, а времени на готовку почти нет, выручит простой рецепт бананового кекса. На его приготовление вам потребуется всего 25 минут!
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Ингредиенты:
2 яйца,
2 спелых банана,
220 г муки,
150 г сахара,
2 чайные ложки разрыхлителя,
0,5 чайной ложки соли,
100 г сливочного масла.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
В миске разомните спелые бананы в пюре и добавьте в них взбитые яйца.
В отдельной миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы.
Объедините смесь с банановым пюре.
Добавьте разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте муку и продолжайте перемешивать до получения гладкого теста.
Смажьте формочки для кексов маслом и равномерно распределите тесто между ними.
Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут, до золотистой корочки и пройденного теста на готовность с помощью зубочистки.
При желании украсьте готовые кексы шоколадной глазурью, кондитерской посыпкой или посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
С помощью этого простого рецепта вы приготовите ароматные и сочные банановые кексы, которые отлично подойдут для завтрака, полдника или чаепития. Получите наслаждение от вкуса и аромата этого лакомства, делая его для себя, своей семьи или угощая гостей.
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