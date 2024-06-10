Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить

Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда вы хотите порадовать близких вкусненьким, а времени на готовку почти нет, выручит простой рецепт бананового кекса. На его приготовление вам потребуется всего 25 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 яйца,

2 спелых банана,

220 г муки,

150 г сахара,

2 чайные ложки разрыхлителя,

0,5 чайной ложки соли,

100 г сливочного масла.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180°C. В миске разомните спелые бананы в пюре и добавьте в них взбитые яйца. В отдельной миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы. Объедините смесь с банановым пюре. Добавьте разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку и продолжайте перемешивать до получения гладкого теста. Смажьте формочки для кексов маслом и равномерно распределите тесто между ними. Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут, до золотистой корочки и пройденного теста на готовность с помощью зубочистки. При желании украсьте готовые кексы шоколадной глазурью, кондитерской посыпкой или посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

С помощью этого простого рецепта вы приготовите ароматные и сочные банановые кексы, которые отлично подойдут для завтрака, полдника или чаепития. Получите наслаждение от вкуса и аромата этого лакомства, делая его для себя, своей семьи или угощая гостей.