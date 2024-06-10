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Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить

Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут

1:39
Еда

Когда вы хотите порадовать близких вкусненьким, а времени на готовку почти нет, выручит простой рецепт бананового кекса. На его приготовление вам потребуется всего 25 минут!

Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 2 спелых банана,
  • 220 г муки,
  • 150 г сахара,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 100 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
  2. В миске разомните спелые бананы в пюре и добавьте в них взбитые яйца.
  3. В отдельной миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы.
  4. Объедините смесь с банановым пюре.
  5. Добавьте разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте.
  6. Постепенно добавляйте муку и продолжайте перемешивать до получения гладкого теста.
  7. Смажьте формочки для кексов маслом и равномерно распределите тесто между ними.
  8. Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут, до золотистой корочки и пройденного теста на готовность с помощью зубочистки.
  9. При желании украсьте готовые кексы шоколадной глазурью, кондитерской посыпкой или посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

С помощью этого простого рецепта вы приготовите ароматные и сочные банановые кексы, которые отлично подойдут для завтрака, полдника или чаепития. Получите наслаждение от вкуса и аромата этого лакомства, делая его для себя, своей семьи или угощая гостей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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