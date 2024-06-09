Ароматная индейка с рисом и овощами: это блюдо ускорит обмен веществ

Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Индейка является отличным источником белка, помогает укрепить иммунную систему, а также ускоряет обмен веществ. Это мясо полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и кожи.

Фото: flickr.com by rosarito_82 is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо готовится из смеси трав, мяса индейки, риса, брокколи, помидоров черри, горошка и специй. А главное — его очень легко приготовить всего за полчаса.

Ингредиенты

500 г мяса индейки

1/2 стакана брокколи

5 помидоров черри

Смесь трав

1/2 чайной ложки порошка чили

50 мл рафинированного масла

1 стакан риса

1 средний жёлтый болгарский перец

100 г горошка

Морская соль

Приготовление