Ароматная индейка с рисом и овощами: это блюдо ускорит обмен веществ

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Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин

1:16
Еда

Индейка является отличным источником белка, помогает укрепить иммунную систему, а также ускоряет обмен веществ. Это мясо полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и кожи.

Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин
Фото: flickr.com by rosarito_82 is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо готовится из смеси трав, мяса индейки, риса, брокколи, помидоров черри, горошка и специй. А главное — его очень легко приготовить всего за полчаса.

Ингредиенты

  • 500 г мяса индейки
  • 1/2 стакана брокколи
  • 5 помидоров черри
  • Смесь трав
  • 1/2 чайной ложки порошка чили
  • 50 мл рафинированного масла
  • 1 стакан риса
  • 1 средний жёлтый болгарский перец
  • 100 г горошка
  • Морская соль

Приготовление

  1. Промойте овощи. Нарежьте брокколи и болгарский перец. Затем промойте и замочите рис на 10 минут. Затем отварите крупу.
  2. Нарежьте индейку на небольшие кусочки, обжарьте на сковороде. Приправьте солью, чили и смесью трав.
  3. Добавьте в сковороду рис, брокколи и болгарский перец вместе с горошком и помидорами черри. Обжаривайте эту смесь, помешивая, пока овощи не будут готовы.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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