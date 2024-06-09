Ароматная индейка с рисом и овощами: это блюдо ускорит обмен веществ
Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин
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Индейка является отличным источником белка, помогает укрепить иммунную систему, а также ускоряет обмен веществ. Это мясо полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и кожи.
Фото: flickr.com by rosarito_82 is licensed under CC BY 2.0.
Это блюдо готовится из смеси трав, мяса индейки, риса, брокколи, помидоров черри, горошка и специй. А главное — его очень легко приготовить всего за полчаса.
Ингредиенты
- 500 г мяса индейки
- 1/2 стакана брокколи
- 5 помидоров черри
- Смесь трав
- 1/2 чайной ложки порошка чили
- 50 мл рафинированного масла
- 1 стакан риса
- 1 средний жёлтый болгарский перец
- 100 г горошка
- Морская соль
Приготовление
- Промойте овощи. Нарежьте брокколи и болгарский перец. Затем промойте и замочите рис на 10 минут. Затем отварите крупу.
- Нарежьте индейку на небольшие кусочки, обжарьте на сковороде. Приправьте солью, чили и смесью трав.
- Добавьте в сковороду рис, брокколи и болгарский перец вместе с горошком и помидорами черри. Обжаривайте эту смесь, помешивая, пока овощи не будут готовы.
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