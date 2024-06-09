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Нежнейший картофельный крем-суп с сыром чеддер и луком-пореем

Картофельно-сырный суп: есть дольше, чем готовить

1:12
Еда

Этот картофельно-сырный суп можно приготовить из легкодоступных ингредиентов, таких как картофель, сыр чеддер, жирные сливки и лук-порей. Это сливочное совершенство мгновенно станет хитом в вашей семье.

Картофельно-сырный суп: есть дольше, чем готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 чашки очищенного и нарезанного кубиками картофеля
  • 4 стакана воды
  • 1,5 столовой ложки сливочного масла
  • 1/4 стакана густых сливок
  • Чёрный перец по желанию
  • 1/2 стакана тёртого сыра чеддер
  • 1,5 стакана нарезанного лука-порея
  • 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в большой кастрюле. Добавьте лук-порей, потушите.
  2. Добавьте картофель, посолите и поперчите.
  3. Влейте воду и доведите до кипения.
  4. Переложите 3/4 супа в блендер и взбейте, перелейте пюре обратно в кастрюлю и вскипятите суп.
  5. Добавьте дижонскую горчицу вместе с сыром чеддер, постоянно помешивайте. Добавьте густые сливки и доведите до кипения. Украсьте хлебными гренками.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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