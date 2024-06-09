Нежнейший картофельный крем-суп с сыром чеддер и луком-пореем

Этот картофельно-сырный суп можно приготовить из легкодоступных ингредиентов, таких как картофель, сыр чеддер, жирные сливки и лук-порей. Это сливочное совершенство мгновенно станет хитом в вашей семье.
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Ингредиенты
2 чашки очищенного и нарезанного кубиками картофеля
4 стакана воды
1,5 столовой ложки сливочного масла
1/4 стакана густых сливок
Чёрный перец по желанию
1/2 стакана тёртого сыра чеддер
1,5 стакана нарезанного лука-порея
1/2 чайной ложки дижонской горчицы
Соль по необходимости
Приготовление
Растопите сливочное масло в большой кастрюле. Добавьте лук-порей, потушите.
Добавьте картофель, посолите и поперчите.
Влейте воду и доведите до кипения.
Переложите 3/4 супа в блендер и взбейте, перелейте пюре обратно в кастрюлю и вскипятите суп.
Добавьте дижонскую горчицу вместе с сыром чеддер, постоянно помешивайте. Добавьте густые сливки и доведите до кипения. Украсьте хлебными гренками.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.