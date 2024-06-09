Салат на скорую руку из картофельного пюре и зелёного горошка: за 15 минут

Очень простой салат из картофеля и зелёного горошка

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из картофеля и зелёного горошка — это простое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Идеальный вариант, когда неожиданно приехали гости.

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Ингредиенты

1/2 чайной ложки йогурта

Соль по необходимости

1/4 стакана зелёного горошка

1/2 перца чили

2 картофелины

1 столовая ложка порезанной кинзы

1/4 чайной ложки горчичного порошка

1/4 стакана свежих сливок

Приготовление

Отварите картофель, очистите и разомните в пюре. Отварите зелёный горошек или используйте консервированный. Нарежьте зелёный перец чили. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте в смесь соль, горчичный порошок, йогурт и сливки. Ложкой или руками тщательно перемешайте содержимое миски.