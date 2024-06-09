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Салат на скорую руку из картофельного пюре и зелёного горошка: за 15 минут

Очень простой салат из картофеля и зелёного горошка

0:54
Еда

Салат из картофеля и зелёного горошка — это простое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Идеальный вариант, когда неожиданно приехали гости.

Очень простой салат из картофеля и зелёного горошка
Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1/2 чайной ложки йогурта
  • Соль по необходимости
  • 1/4 стакана зелёного горошка
  • 1/2 перца чили
  • 2 картофелины
  • 1 столовая ложка порезанной кинзы
  • 1/4 чайной ложки горчичного порошка
  • 1/4 стакана свежих сливок

Приготовление

Отварите картофель, очистите и разомните в пюре. Отварите зелёный горошек или используйте консервированный. Нарежьте зелёный перец чили. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте в смесь соль, горчичный порошок, йогурт и сливки. Ложкой или руками тщательно перемешайте содержимое миски. 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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