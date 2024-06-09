Салат на скорую руку из картофельного пюре и зелёного горошка: за 15 минут

Салат из картофеля и зелёного горошка — это простое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Идеальный вариант, когда неожиданно приехали гости.
Отварите картофель, очистите и разомните в пюре. Отварите зелёный горошек или используйте консервированный. Нарежьте зелёный перец чили. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте в смесь соль, горчичный порошок, йогурт и сливки. Ложкой или руками тщательно перемешайте содержимое миски.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.