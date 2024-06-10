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Названы "полезные" продукты, которые могут серьёзно навредить здоровью

Терапевт Вильданов: магазинные йогурты и ещё пять продуктов вовсе не так полезны

2:55
Еда

Сооснователь сети инфузионной терапии Biorise Камиль Вильданов раскрыл опасные продукты, скрывающиеся под видом полезных.

Терапевт Вильданов: магазинные йогурты и ещё пять продуктов вовсе не так полезны
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Чипсы, сладкая газировка, фастфуд, сосиски и колбасы, маргарин — уже давно признаны нежелательными для здорового образа жизни. Однако многие, казалось бы, полезные продукты также могут содержать вредные вещества, поэтому следует быть осторожными при их потреблении.

Первым в списке опасных продуктов Вильданов упомянул йогурты с добавками и фруктовыми наполнителями. Он предупредил, что многие коммерческие йогурты содержат большое количество сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. Поэтому эксперт призывает внимательно изучать состав продукта и выбирать натуральные варианты.

Вторым продуктом, с которым нужно быть осторожнее, является гранола. Некоторые варианты могут содержать чрезмерное количество сахара, насыщенных жиров и токсичных красителей. Высокая калорийность гранолы может негативно сказаться на здоровье и фигуре.

Третьим продуктом, рассмотренным Камилем, являются смузи и фруктовые соки. Он заключает, что магазинные варианты содержат часто много сахара и калорий, а также лишены клетчатки, необходимой для полноценного пищеварения. Соки лучше употреблять после еды, а не начинать день с них.

Растительные масла, как и канола, также могут вредить здоровью. Эксперт объясняет, что химическая обработка, которой они подвергаются, и высокие температуры образуют трансжиры и снижают питательную ценность. Рекомендуется выбирать нерафинированные масла холодного отжима, пишет Газета.Ru.

Кроме этого, эксперт предупредил о энергетических батончиках, которые могут содержать много сахара, сиропов и искусственных добавок. Огромное количество калорий в энергетических батончиках может быть таким же высоким, как в шоколадных батончиках, что делает их не лучшим выбором для здорового образа жизни.

Наконец, обезжиренные продукты тоже могут оказаться обманчивыми.

"Обезжиренные продукты популярны среди тех, кто стремится к снижению веса. Но для улучшения вкуса в них часто добавляют больше сахара и углеводов. Это может привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови. Предпочитайте продукты с натуральным содержанием жира", — посоветовал Вильданов.

Таким образом, не все продукты, которые кажутся полезными, действительно являются таковыми. Поэтому важно внимательно читать этикетки и выбирать натуральные и меньше обработанные продукты для достижения наилучшего здоровья и благополучия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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