Готовим постный плов: рис с овощами и травами в одной сковороде

Быстрый плов с овощами: когда нет времени готовить

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего вкуснее на ужин, чем тарелка тёплого и сытного плова. Это блюдо очень простое в приготовлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 чашки риса басмати или жасмин

4 чашки домашнего куриного или овощного бульона

4 столовые ложки сливочного масла или кокосового

2 небольшие луковицы, мелко нарезанные

2 чашки тонко нарезанной моркови

1 чайная ложка морской соли

3/4 стакана нарезанных листьев сельдерея

2 чайные ложки сушёного тимьяна

Приготовление

Разогрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте сливочное масло, лук, морковь и листья сельдерея и обжаривайте 4 минуты. Добавьте рис. Часто помешивайте. Затем влейте бульон, посолите и добавьте тимьян, перемешайте и доведите до кипения. Готовьте под крышкой 15–20 минут.