Готовим постный плов: рис с овощами и травами в одной сковороде

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Быстрый плов с овощами: когда нет времени готовить

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Еда

Нет ничего вкуснее на ужин, чем тарелка тёплого и сытного плова. Это блюдо очень простое в приготовлении. 

Быстрый плов с овощами: когда нет времени готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 чашки риса басмати или жасмин
  • 4 чашки домашнего куриного или овощного бульона
  • 4 столовые ложки сливочного масла или кокосового
  • 2 небольшие луковицы, мелко нарезанные
  • 2 чашки тонко нарезанной моркови
  • 1 чайная ложка морской соли
  • 3/4 стакана нарезанных листьев сельдерея
  • 2 чайные ложки сушёного тимьяна

Приготовление

Разогрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте сливочное масло, лук, морковь и листья сельдерея и обжаривайте 4 минуты. Добавьте рис. Часто помешивайте. Затем влейте бульон, посолите и добавьте тимьян, перемешайте и доведите до кипения. Готовьте под крышкой 15–20 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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