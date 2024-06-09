Готовим постный плов: рис с овощами и травами в одной сковороде

Нет ничего вкуснее на ужин, чем тарелка тёплого и сытного плова. Это блюдо очень простое в приготовлении.
Разогрейте большую сковороду на среднем огне. Добавьте сливочное масло, лук, морковь и листья сельдерея и обжаривайте 4 минуты. Добавьте рис. Часто помешивайте. Затем влейте бульон, посолите и добавьте тимьян, перемешайте и доведите до кипения. Готовьте под крышкой 15–20 минут.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.