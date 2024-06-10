Такитос с креветками и кукурузой: сытный, полезный и очень вкусный фастфуд по-мексикански

Такитос с креветками и кукурузой: вкуснейшая сытная закуска по-мексикански

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на ужин мексиканские такитос с кукурузой и креветками. Особенно приятно, что эти вкуснейшие сытные лепёшки с восхитительной горячей начинкой можно есть всем, кто придерживается здорового питания!

Фото: flickr.com by tvol is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

2 початка свежей кукурузы,

1 столовая ложка оливкового масла + дополнительно для смазывания,

0,5 луковицы,

500 г креветок,

2 чайные ложки молотого чили,

0,5 чайной ложки молотого тмина,

щепотка соли,

щепотка перца,

120 г зелёного перца чили,

пучок свежей кинзы,

1 авокадо,

12 небольших мучных лепешек или тортильи,

200 г тёртого сыра,

сметана или сальса — по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и добавьте помытую и очищенную от початков кукурузу. Обжарьте зерна без масла на сильном огне в течение 6-8 минут до получения коричневого цвета, периодически помешивая. Переложите кукурузу в миску. В той же сковороде добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте мелко нарезанный лук на среднем огне в течение 5 минут. Затем добавьте очищенные креветки, молотое чили, тмин, соль и перец. Перемешайте и готовьте 3-5 минут, пока креветки не станут прозрачными. Измельчите зеленый перец чили и кинзу, добавьте их в сковороду и обжарьте еще 1 минуту. Очистите авокадо, нарежьте его кубиками и смешайте с обжаренной кукурузой и креветками. На каждую лепешку выложите примерно 1 столовую ложку начинки и посыпьте 1-2 столовыми ложками тёртого сыра. Сверните лепешку и поместите на противень, смазанный оливковым маслом, с швом вниз. Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке в течение 15-20 минут.

Готовые такитос макайте в сметану или сальсу и наслаждайтесь этим восхитительным мексиканским блюдом! Приготовьте такитос с креветками и кукурузой для семейного ужина или вечеринки с друзьями и порадуйте всех вкусом и ароматом этого блюда!