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Такитос с креветками и кукурузой: сытный, полезный и очень вкусный фастфуд по-мексикански

Такитос с креветками и кукурузой: вкуснейшая сытная закуска по-мексикански

2:19
Еда

Приготовьте на ужин мексиканские такитос с кукурузой и креветками. Особенно приятно, что эти вкуснейшие сытные лепёшки с восхитительной горячей начинкой можно есть всем, кто придерживается здорового питания!

Такитос с креветками и кукурузой: вкуснейшая сытная закуска по-мексикански
Фото: flickr.com by tvol is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 2 початка свежей кукурузы,
  • 1 столовая ложка оливкового масла + дополнительно для смазывания,
  • 0,5 луковицы,
  • 500 г креветок,
  • 2 чайные ложки молотого чили,
  • 0,5 чайной ложки молотого тмина,
  • щепотка соли,
  • щепотка перца,
  • 120 г зелёного перца чили,
  • пучок свежей кинзы,
  • 1 авокадо,
  • 12 небольших мучных лепешек или тортильи,
  • 200 г тёртого сыра,
  • сметана или сальса — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и добавьте помытую и очищенную от початков кукурузу. Обжарьте зерна без масла на сильном огне в течение 6-8 минут до получения коричневого цвета, периодически помешивая. Переложите кукурузу в миску.
  2. В той же сковороде добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте мелко нарезанный лук на среднем огне в течение 5 минут. Затем добавьте очищенные креветки, молотое чили, тмин, соль и перец. Перемешайте и готовьте 3-5 минут, пока креветки не станут прозрачными. Измельчите зеленый перец чили и кинзу, добавьте их в сковороду и обжарьте еще 1 минуту.
  3. Очистите авокадо, нарежьте его кубиками и смешайте с обжаренной кукурузой и креветками.
  4. На каждую лепешку выложите примерно 1 столовую ложку начинки и посыпьте 1-2 столовыми ложками тёртого сыра. Сверните лепешку и поместите на противень, смазанный оливковым маслом, с швом вниз. Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке в течение 15-20 минут.

Готовые такитос макайте в сметану или сальсу и наслаждайтесь этим восхитительным мексиканским блюдом! Приготовьте такитос с креветками и кукурузой для семейного ужина или вечеринки с друзьями и порадуйте всех вкусом и ароматом этого блюда!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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