Такитос с креветками и кукурузой: сытный, полезный и очень вкусный фастфуд по-мексикански

Приготовьте на ужин мексиканские такитос с кукурузой и креветками. Особенно приятно, что эти вкуснейшие сытные лепёшки с восхитительной горячей начинкой можно есть всем, кто придерживается здорового питания!
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Ингредиенты:
2 початка свежей кукурузы,
1 столовая ложка оливкового масла + дополнительно для смазывания,
0,5 луковицы,
500 г креветок,
2 чайные ложки молотого чили,
0,5 чайной ложки молотого тмина,
щепотка соли,
щепотка перца,
120 г зелёного перца чили,
пучок свежей кинзы,
1 авокадо,
12 небольших мучных лепешек или тортильи,
200 г тёртого сыра,
сметана или сальса — по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте сковороду и добавьте помытую и очищенную от початков кукурузу. Обжарьте зерна без масла на сильном огне в течение 6-8 минут до получения коричневого цвета, периодически помешивая. Переложите кукурузу в миску.
В той же сковороде добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте мелко нарезанный лук на среднем огне в течение 5 минут. Затем добавьте очищенные креветки, молотое чили, тмин, соль и перец. Перемешайте и готовьте 3-5 минут, пока креветки не станут прозрачными. Измельчите зеленый перец чили и кинзу, добавьте их в сковороду и обжарьте еще 1 минуту.
Очистите авокадо, нарежьте его кубиками и смешайте с обжаренной кукурузой и креветками.
На каждую лепешку выложите примерно 1 столовую ложку начинки и посыпьте 1-2 столовыми ложками тёртого сыра. Сверните лепешку и поместите на противень, смазанный оливковым маслом, с швом вниз. Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке в течение 15-20 минут.
Готовые такитос макайте в сметану или сальсу и наслаждайтесь этим восхитительным мексиканским блюдом! Приготовьте такитос с креветками и кукурузой для семейного ужина или вечеринки с друзьями и порадуйте всех вкусом и ароматом этого блюда!