Консервированный тунец, овсянка, лук-порей: попробуйте рыбные фрикадельки

Рыбные фрикадельки из консервированного тунца: рецепт

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите вкусную хрустящую закуску? Тогда попробуйте эти восхитительные рыбные фрикадельки.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это блюдо готовится из тунца, овсянки, лука-порея и яичных белков, и его очень легко приготовить. Попробуйте этот рецепт вкусных фрикаделек, в которых много клетчатки, белков и других необходимых питательных веществ.

Ингредиенты

250 г консервированного тунца

1/2 стакана лука-порея

1 стакан овсяных хлопьев

Соль по необходимости

2 яичных белка

2 чайные ложки порошка чили

Кинза

Приготовление

Вымойте и очистите лук-порей под проточной водой, а затем нарежьте его. Смешайте в миске нарезанный лук-порей, затем тунец, порошок чили, яичные белки, соль и овсяные хлопья. Приготовьте из смеси небольшие шарики. Переложите подготовленные шарики на противень и запекайте в духовке 15-20 минут.