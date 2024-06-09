Консервированный тунец, овсянка, лук-порей: попробуйте рыбные фрикадельки

Хотите вкусную хрустящую закуску? Тогда попробуйте эти восхитительные рыбные фрикадельки.
Это блюдо готовится из тунца, овсянки, лука-порея и яичных белков, и его очень легко приготовить. Попробуйте этот рецепт вкусных фрикаделек, в которых много клетчатки, белков и других необходимых питательных веществ.
Вымойте и очистите лук-порей под проточной водой, а затем нарежьте его. Смешайте в миске нарезанный лук-порей, затем тунец, порошок чили, яичные белки, соль и овсяные хлопья. Приготовьте из смеси небольшие шарики. Переложите подготовленные шарики на противень и запекайте в духовке 15-20 минут.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.