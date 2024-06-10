Как питаться правильно при ограниченном бюджете: шесть советов от британских экспертов

BBCGoodFood: как сделать здоровое питание более бюджетным?

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Как сделать свой рацион более здоровым, и при этом не тратить на это много денег? Возможно ли вообще такое? Эксперты британского издания bbcgoodfood.com уверены, что питаться здоровой пищей можно даже при ограниченном бюджете, если следовать простым рекомендациям.

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Советы по экономии денег при здоровом питании

Планируйте приёмы пищи. Планируйте свои приёмы пищи в рамках доступных по цене ингредиентов, чтобы минимизировать расходы на продукты и избежать совершения импульсивных покупок. Покупайте товары собственных марок. Продукты собственной марки часто стоят дешевле и имеют такую же пищевую ценность, как товары известных брендов. Покупайте продукты оптом, но только те, которые вы будете использовать. Покупка продуктов в больших объёмах может помочь сэкономить деньги, но выбирайте только то, что вы точно планируете использовать, чтобы избежать излишних расходов. Приобретайте сезонные продукты. Сезонные фрукты и овощи обычно стоят меньше и имеют более насыщенный вкус. Берите с собой обед вместо ланча в кафе. Подготавливая обед самостоятельно и беря его с собой, вы можете сэкономить значительную сумму денег, по сравнению с обедами в заведениях вне дома. Берите с собой здоровые перекусы. Избегайте трат на нездоровые перекусы, подготавливая здоровые варианты, такие как овощи с хумусом, попкорн, энергетические батончики, орехи и т. д., и всегда имейте их под рукой.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете сэкономить деньги, при этом сохраняя здоровое питание.