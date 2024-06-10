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Как питаться правильно при ограниченном бюджете: шесть советов от британских экспертов

BBCGoodFood: как сделать здоровое питание более бюджетным?

1:45
Еда

Как сделать свой рацион более здоровым, и при этом не тратить на это много денег? Возможно ли вообще такое? Эксперты британского издания bbcgoodfood.com уверены, что питаться здоровой пищей можно даже при ограниченном бюджете, если следовать простым рекомендациям.

BBCGoodFood: как сделать здоровое питание более бюджетным?
Фото: PxHere is licensed under CC0

Советы по экономии денег при здоровом питании

  1. Планируйте приёмы пищи. Планируйте свои приёмы пищи в рамках доступных по цене ингредиентов, чтобы минимизировать расходы на продукты и избежать совершения импульсивных покупок.
  2. Покупайте товары собственных марок. Продукты собственной марки часто стоят дешевле и имеют такую же пищевую ценность, как товары известных брендов.
  3. Покупайте продукты оптом, но только те, которые вы будете использовать. Покупка продуктов в больших объёмах может помочь сэкономить деньги, но выбирайте только то, что вы точно планируете использовать, чтобы избежать излишних расходов.
  4. Приобретайте сезонные продукты. Сезонные фрукты и овощи обычно стоят меньше и имеют более насыщенный вкус.
  5. Берите с собой обед вместо ланча в кафе. Подготавливая обед самостоятельно и беря его с собой, вы можете сэкономить значительную сумму денег, по сравнению с обедами в заведениях вне дома.
  6. Берите с собой здоровые перекусы. Избегайте трат на нездоровые перекусы, подготавливая здоровые варианты, такие как овощи с хумусом, попкорн, энергетические батончики, орехи и т. д., и всегда имейте их под рукой.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете сэкономить деньги, при этом сохраняя здоровое питание.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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