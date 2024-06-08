Самый вкусный абрикосовый джем за 20 минут

Готовим дома абрикосовый джем

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Абрикосовый джем может быть приготовлен менее чем за 20 минут. Это рецепт варенья, который стоит попробовать!

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 стакана абрикосов

1/2 столовой ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки жидкого пектина

4 стакана сахарного песка

1/4 чайной ложки цедры лимона

Приготовление

В миске смешайте абрикосы, лимонный сок, цедру лимона, сахар, добавьте к этой смеси пектин. Разлейте смесь по банкам и накройте тканью. Оставьте банки на ночь. Заморозьте джем после того, как он застынет.