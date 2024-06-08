Самый вкусный абрикосовый джем за 20 минут

Абрикосовый джем может быть приготовлен менее чем за 20 минут. Это рецепт варенья, который стоит попробовать!
В миске смешайте абрикосы, лимонный сок, цедру лимона, сахар, добавьте к этой смеси пектин. Разлейте смесь по банкам и накройте тканью. Оставьте банки на ночь. Заморозьте джем после того, как он застынет.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.