Нежный яблочно-банановый пирог с корицей и мускатным орехом

Яблочно-банановый пирог готовится с использованием простых ингредиентов, таких как яблочный соус, банан, ванильный экстракт, сахар, пищевая сода, корица, кукурузный крахмал и мускатный орех.
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Выпечка получается ароматной, мягкой. Да и сочетание фруктов удачное. Яблоки дарят десерту кислинку, а бананы — сладость.
Ингредиенты
2 стакана муки
2 чайные ложки пищевой соды
1 чайная ложка молотой корицы
170 мл растительного масла
1 чашка яблочного соуса
2 столовые ложки сахарной пудры
1 столовая ложка кукурузного крахмала
1,5 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки мускатного ореха
1,5 стакана сахара
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 банан
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Возьмите квадратную форму для пирога, смажьте маслом бока и дно формы.
В миске смешайте растительное масло и сахар. Смешайте бананы, ванильный экстракт и яблочный соус в блендере. Вылейте эту смесь в миску с растительным маслом и сахаром.
Возьмите другую миску и добавьте оставшиеся сухие ингредиенты, включая муку, пищевую соду, мускатный орех, корицу, кукурузный крахмал и соль. Теперь добавьте эту сухую смесь в приготовленную яблочно-банановую смесь. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Вылейте тесто в форму для кекса и выпекайте в духовке примерно 20-30 минут.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.