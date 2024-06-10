Простой способ сохранить кабачки на зиму почти как свежие: пошаговая инструкция

Самый простой способ заготовить кабачки на зиму

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой и эффективный способ сохранить кабачки на зиму — заморозка. Он позволяет сохранить свежесть и питательность овощей, чтобы использовать их в разных блюдах в течение зимних месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вот пошаговая инструкция:

Очистите кабачки от шкурки и семян, если они старые. Вымойте овощи и нарежьте их на кубики или кружочки, в зависимости от вашего предпочтения. Процесс бланширования поможет сохранить текстуру и цвет кабачков. Погрузите их в кипящую воду на 1-2 минуты, а затем быстро охладите в ледяной воде. Обсушите кабачки с помощью чистого полотенца или бумажных полотенец, чтобы удалить лишнюю влагу. Равномерно распределите нарезанные кабачки в пластиковых контейнерах или пакетах для замораживания. Убедитесь, что они упакованы плотно, чтобы избежать попадания воздуха. Заморозьте.

Замороженные кабачки могут быть использованы в различных блюдах, таких как рагу, супы, гриль или запеканки. Благодаря правильной заморозке, кабачки сохранят свою свежесть и вкус на долгое время. Таким образом, вы сможете наслаждаться восхитительными блюдами с кабачками даже в самую холодную пору года.