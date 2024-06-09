Рубленые куриные котлеты с луком и майонезом: сочные и очень ароматные

Предлагаем вам простой рецепт рубленых котлет из куриного филе, которые получаются сочными и ароматными благодаря луку и майонезу в составе.
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Ингредиенты для рубленых куриных котлет:
500 г куриного филе, нарезанного на маленькие кусочки,
Луковица, мелко нарезанная или натёртая на тёрке,
Соль и перец по вкусу,
1-2 яйца,
2 столовых ложки майонеза,
2 столовых ложки муки,
Масло для жарки.
Приготовление:
В большой миске смешайте куриное филе, мелко нарезанную луковицу, соль, перец, яйца и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
После добавьте муку и снова хорошо перемешайте до получения не слишком густой массы для котлет.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
Сформируйте небольшие котлеты из массы и аккуратно выложите их на сковороду. Обжарьте каждую сторону котлеты в течение 3-5 минут до золотистой корочки и полной прожарки.
Готовые рубленые куриные котлеты будут нежными, сочными и ароматными. Подавайте их с соусом по вашему вкусу, гарниром и свежим салатом. Этот рецепт отлично подойдет для ужина или особого случая. Приятного аппетита!