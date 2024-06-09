Рубленые куриные котлеты с луком и майонезом: сочные и очень ароматные

Рубленые куриные котлеты: готовим их с майонезом и луком для сочности

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой рецепт рубленых котлет из куриного филе, которые получаются сочными и ароматными благодаря луку и майонезу в составе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для рубленых куриных котлет:

500 г куриного филе, нарезанного на маленькие кусочки,

Луковица, мелко нарезанная или натёртая на тёрке,

Соль и перец по вкусу,

1-2 яйца,

2 столовых ложки майонеза,

2 столовых ложки муки,

Масло для жарки.

Приготовление:

В большой миске смешайте куриное филе, мелко нарезанную луковицу, соль, перец, яйца и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. После добавьте муку и снова хорошо перемешайте до получения не слишком густой массы для котлет. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Сформируйте небольшие котлеты из массы и аккуратно выложите их на сковороду. Обжарьте каждую сторону котлеты в течение 3-5 минут до золотистой корочки и полной прожарки.

Готовые рубленые куриные котлеты будут нежными, сочными и ароматными. Подавайте их с соусом по вашему вкусу, гарниром и свежим салатом. Этот рецепт отлично подойдет для ужина или особого случая. Приятного аппетита!