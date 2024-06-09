Манная каша без комочков: делимся лайфхаком приготовления

Хотите научиться приготовить идеальную манную кашу без комочков? Следуя этому простому рецепту, вы сможете получить гладкую и нежную кашу каждый раз.
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Количество порций: 4
Ингредиенты:
1 л молока,
6 столовых ложек манной крупы,
Щепотка соли,
Сахар по вкусу,
Сливочное масло для добавления в кашу.
Приготовление:
На среднем огне доведите 750 мл молока до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.
В отдельной ёмкости смешайте манную крупу с оставшимся холодным молоком, чтобы избежать образования комков. После этого добавьте смесь в кастрюлю с горячим молоком и хорошо перемешайте.
Постоянно помешивая, варите кашу примерно 5 минут. Это поможет достичь нужной консистенции и избежать образования комков.
За минуту до окончания готовки, добавьте щепотку соли и сахар по вкусу. Также можно добавить небольшое количество сливочного масла для насыщенности вкуса.
Перемешивайте кашу до тех пор, пока она станет гладкой и однородной. Затем снимите с огня.
Теперь у вас есть отличный рецепт для приготовления манной каши без комочков. Наслаждайтесь гладкой и нежной текстурой и добавляйте свежие фрукты, ягоды или джемы для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!