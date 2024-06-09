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Манная каша без комочков: делимся лайфхаком приготовления

Манная каша без комочков: рассказываем, как этого добиться

1:27
Еда

Хотите научиться приготовить идеальную манную кашу без комочков? Следуя этому простому рецепту, вы сможете получить гладкую и нежную кашу каждый раз.

Манная каша без комочков: рассказываем, как этого добиться
Фото: flickr.com by Bjorn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • 1 л молока,
  • 6 столовых ложек манной крупы,
  • Щепотка соли,
  • Сахар по вкусу,
  • Сливочное масло для добавления в кашу.

Приготовление:

  1. На среднем огне доведите 750 мл молока до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.
  2. В отдельной ёмкости смешайте манную крупу с оставшимся холодным молоком, чтобы избежать образования комков. После этого добавьте смесь в кастрюлю с горячим молоком и хорошо перемешайте.
  3. Постоянно помешивая, варите кашу примерно 5 минут. Это поможет достичь нужной консистенции и избежать образования комков.
  4. За минуту до окончания готовки, добавьте щепотку соли и сахар по вкусу. Также можно добавить небольшое количество сливочного масла для насыщенности вкуса.
  5. Перемешивайте кашу до тех пор, пока она станет гладкой и однородной. Затем снимите с огня.

Теперь у вас есть отличный рецепт для приготовления манной каши без комочков. Наслаждайтесь гладкой и нежной текстурой и добавляйте свежие фрукты, ягоды или джемы для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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