Манная каша без комочков: делимся лайфхаком приготовления

Манная каша без комочков: рассказываем, как этого добиться

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите научиться приготовить идеальную манную кашу без комочков? Следуя этому простому рецепту, вы сможете получить гладкую и нежную кашу каждый раз.

Фото: flickr.com by Bjorn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Количество порций: 4

Ингредиенты:

1 л молока,

6 столовых ложек манной крупы,

Щепотка соли,

Сахар по вкусу,

Сливочное масло для добавления в кашу.

Приготовление:

На среднем огне доведите 750 мл молока до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. В отдельной ёмкости смешайте манную крупу с оставшимся холодным молоком, чтобы избежать образования комков. После этого добавьте смесь в кастрюлю с горячим молоком и хорошо перемешайте. Постоянно помешивая, варите кашу примерно 5 минут. Это поможет достичь нужной консистенции и избежать образования комков. За минуту до окончания готовки, добавьте щепотку соли и сахар по вкусу. Также можно добавить небольшое количество сливочного масла для насыщенности вкуса. Перемешивайте кашу до тех пор, пока она станет гладкой и однородной. Затем снимите с огня.

Теперь у вас есть отличный рецепт для приготовления манной каши без комочков. Наслаждайтесь гладкой и нежной текстурой и добавляйте свежие фрукты, ягоды или джемы для дополнительного вкуса. Приятного аппетита!