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Хрустящие обжаренные куриные кусочки в апельсиновой глазури: очень аппетитно

Курица в апельсиновой глазури: праздничное меню

1:26
Еда

Хрустящая курочка, обжаренная на сковороде, с пикантной апельсиновой глазурью может заслуженно стать праздничным блюдом.

Курица в апельсиновой глазури: праздничное меню
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 2 яичных белка
  • 1/2 столовой ложки соевого соуса
  • 1/2 столовой ложки рисового уксуса
  • соль по необходимости
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 2 столовые ложки кукурузной муки
  • 1 чашка нарезанной курицы
  • 1/2 столовой ложки тростникового сахара
  • 1/4 чайной ложки кунжутного масла
  • Паприка
  • 1/4 чайной ложки тёртого имбиря

Приготовление

  1. В миске смешайте 1 столовую ложку кукурузной муки, яичные белки. Взбивайте в течение минуты, добавьте в смесь курицу и оставьте на 5 минут. Затем обжарьте курицу в сотейнике.
  2. Взбейте апельсиновый сок, сахар, кунжутное масло, имбирь, паприку, чеснок, соль, уксус и соевый соус, вылейте в сковороду, нагревайте, пока смесь не загустеет и не начнут появляться пузырьки.
  3. Возьмите ещё одну миску, добавьте 1 столовую ложку кукурузной муки и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте. Добавьте в апельсиновый соус, перемешайте. Кусочки курицы смешайте с соусом и подавайте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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