Хрустящие обжаренные куриные кусочки в апельсиновой глазури: очень аппетитно
Курица в апельсиновой глазури: праздничное меню
1:26
Your browser does not support the audio element.
09.06.2024 00:31
Хрустящая курочка, обжаренная на сковороде, с пикантной апельсиновой глазурью может заслуженно стать праздничным блюдом.
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1/4 стакана апельсинового сока
2 яичных белка
1/2 столовой ложки соевого соуса
1/2 столовой ложки рисового уксуса
соль по необходимости
1 зубчик чеснока
1/4 стакана растительного масла
2 столовые ложки кукурузной муки
1 чашка нарезанной курицы
1/2 столовой ложки тростникового сахара
1/4 чайной ложки кунжутного масла
Паприка
1/4 чайной ложки тёртого имбиря
Приготовление
В миске смешайте 1 столовую ложку кукурузной муки, яичные белки. Взбивайте в течение минуты, добавьте в смесь курицу и оставьте на 5 минут. Затем обжарьте курицу в сотейнике.
Взбейте апельсиновый сок, сахар, кунжутное масло, имбирь, паприку, чеснок, соль, уксус и соевый соус, вылейте в сковороду, нагревайте, пока смесь не загустеет и не начнут появляться пузырьки.
Возьмите ещё одну миску, добавьте 1 столовую ложку кукурузной муки и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте. Добавьте в апельсиновый соус, перемешайте. Кусочки курицы смешайте с соусом и подавайте.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru