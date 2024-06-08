Классические ванильные маффины: воздушные и очень вкусные

Ванильные кексы, которые легко приготовить из яйца, маргарина, муки, разрыхлителя и ванильного экстракта, станут любимым десертом у ваших детей. Особенно если в этот рецепт добавить шоколадную стружку или ягоды.
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Ингредиенты
80 г муки
1/2 столовой ложки разрыхлителя
30 мл молока
2 яйца
60 г сахарной пудры
1/4 чайной ложки соли
1 чайная ложка ванильного экстракта
60 г маргарина
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите маргарин в микроволновке.
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте яйца в отдельной миске, затем добавьте в яичную смесь сахар, молоко и ванильный экстракт. Медленно добавляйте муку и растопленный маргарин.
Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для кексов (или используйте бумажные формочки для кексов). Заполните формочки смесью. Выпекайте при температуре 190 градусов 18–20 минут.