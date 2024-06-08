Классические ванильные маффины: воздушные и очень вкусные

Воздушные ванильные капкейки к чаю: простой рецепт

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Ванильные кексы, которые легко приготовить из яйца, маргарина, муки, разрыхлителя и ванильного экстракта, станут любимым десертом у ваших детей. Особенно если в этот рецепт добавить шоколадную стружку или ягоды.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

80 г муки

1/2 столовой ложки разрыхлителя

30 мл молока

2 яйца

60 г сахарной пудры

1/4 чайной ложки соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

60 г маргарина

Приготовление