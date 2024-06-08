Классические ванильные маффины: воздушные и очень вкусные

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Воздушные ванильные капкейки к чаю: простой рецепт

1:10
Еда

Ванильные кексы, которые легко приготовить из яйца, маргарина, муки, разрыхлителя и ванильного экстракта, станут любимым десертом у ваших детей. Особенно если в этот рецепт добавить шоколадную стружку или ягоды.

Воздушные ванильные капкейки к чаю: простой рецепт
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 80 г муки
  • 1/2 столовой ложки разрыхлителя
  • 30 мл молока
  • 2 яйца
  • 60 г сахарной пудры
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 60 г маргарина

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите маргарин в микроволновке.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте яйца в отдельной миске, затем добавьте в яичную смесь сахар, молоко и ванильный экстракт. Медленно добавляйте муку и растопленный маргарин.
  3. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для кексов (или используйте бумажные формочки для кексов). Заполните формочки смесью. Выпекайте при температуре 190 градусов 18–20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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