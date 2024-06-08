Готовим запеканку из консервированного тунца, картофеля и сыра чеддер

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Запеканка из тунца с картофелем: полезный и быстрый ужин

1:08
Еда

Запеканка из тунца с картофелем — восхитительное блюдо, к тому же и очень полезное.

Запеканка из тунца с картофелем: полезный и быстрый ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тунец богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют снижению "вредного" холестерина и уменьшают рис сердечно-сосудистых заболеваний, а картофель богат витамином B6, который помогает при усталости и стрессе.

Ингредиенты

  • 200 г консервированного тунца
  • 2 щепотки итальянской приправы
  • 4 столовые ложки томатного пюре
  • 1/2 столовой ложки рафинированного масла
  • 250 г картофеля
  • 1/2 стакана сыра чеддер
  • 2 щепотки хлопьев чили

Приготовление

  1. Вымойте и очистите картофель, затем нарежьте его кубиками. Обжарьте картофель на сковороде.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень маслом и выложите ровным слоем томатное пюре, сверху выложите жареный картофель, затем тунец, посыпьте итальянской приправой и хлопьями чили.
  3. Посыпьте сверху тёртым чеддером. Запекайте в духовке 25 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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