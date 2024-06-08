Готовим запеканку из консервированного тунца, картофеля и сыра чеддер

Запеканка из тунца с картофелем: полезный и быстрый ужин

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из тунца с картофелем — восхитительное блюдо, к тому же и очень полезное.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тунец богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют снижению "вредного" холестерина и уменьшают рис сердечно-сосудистых заболеваний, а картофель богат витамином B6, который помогает при усталости и стрессе.

Ингредиенты

200 г консервированного тунца

2 щепотки итальянской приправы

4 столовые ложки томатного пюре

1/2 столовой ложки рафинированного масла

250 г картофеля

1/2 стакана сыра чеддер

2 щепотки хлопьев чили

Приготовление