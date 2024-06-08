Готовим запеканку из консервированного тунца, картофеля и сыра чеддер

Запеканка из тунца с картофелем — восхитительное блюдо, к тому же и очень полезное.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Тунец богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют снижению "вредного" холестерина и уменьшают рис сердечно-сосудистых заболеваний, а картофель богат витамином B6, который помогает при усталости и стрессе.
Ингредиенты
200 г консервированного тунца
2 щепотки итальянской приправы
4 столовые ложки томатного пюре
1/2 столовой ложки рафинированного масла
250 г картофеля
1/2 стакана сыра чеддер
2 щепотки хлопьев чили
Приготовление
Вымойте и очистите картофель, затем нарежьте его кубиками. Обжарьте картофель на сковороде.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень маслом и выложите ровным слоем томатное пюре, сверху выложите жареный картофель, затем тунец, посыпьте итальянской приправой и хлопьями чили.
Посыпьте сверху тёртым чеддером. Запекайте в духовке 25 минут.