Нежный пудинг с заварным кремом и сливками. Изюм, малина и вишня сделают его произведением искусства

Этот пудинг с заварным кремом и сливками можно приготовить всего за несколько минут. Просто выполните несколько простых шагов и порадуйте своих близких этим десертом!
Смешайте в кастрюле сахар, молоко и заварной крем. Готовьте на медленном огне, пока смесь не начнёт густеть. Дайте смеси остыть. Мелко нарежьте шоколад, вишню и малину и добавьте в смесь. Украсьте пудинг взбитыми сливками, вишней и изюмом.
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