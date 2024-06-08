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Нежный пудинг с заварным кремом и сливками. Изюм, малина и вишня сделают его произведением искусства

Пудинг с заварным кремом и сливками: живописный десерт

0:49
Еда

Этот пудинг с заварным кремом и сливками можно приготовить всего за несколько минут. Просто выполните несколько простых шагов и порадуйте своих близких этим десертом!

Пудинг с заварным кремом и сливками: живописный десерт
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 столовых ложек порошка заварного крема
  • 4 кусочка тёмного шоколада
  • 6 столовых ложек сахара
  • 4 стакана молока
  • 1/2 стакана малины
  • 2 столовые ложки изюма
  • 300 г вишни
  • 3 чашки свежих сливок

Приготовление

Смешайте в кастрюле сахар, молоко и заварной крем. Готовьте на медленном огне, пока смесь не начнёт густеть. Дайте смеси остыть. Мелко нарежьте шоколад, вишню и малину и добавьте в смесь. Украсьте пудинг взбитыми сливками, вишней и изюмом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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