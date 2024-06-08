Нежный пудинг с заварным кремом и сливками. Изюм, малина и вишня сделают его произведением искусства

Пудинг с заварным кремом и сливками: живописный десерт

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пудинг с заварным кремом и сливками можно приготовить всего за несколько минут. Просто выполните несколько простых шагов и порадуйте своих близких этим десертом!

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

6 столовых ложек порошка заварного крема

4 кусочка тёмного шоколада

6 столовых ложек сахара

4 стакана молока

1/2 стакана малины

2 столовые ложки изюма

300 г вишни

3 чашки свежих сливок

Приготовление

Смешайте в кастрюле сахар, молоко и заварной крем. Готовьте на медленном огне, пока смесь не начнёт густеть. Дайте смеси остыть. Мелко нарежьте шоколад, вишню и малину и добавьте в смесь. Украсьте пудинг взбитыми сливками, вишней и изюмом.