Готовим дома классический медово-горчичный соус: очень вкусная заправка

Готовим медово-горчичный соус

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Медово-горчичный соус, приготовленный из дижонской горчицы, красного винного уксуса и мёда, — классика жанра.

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Вы можете намазать этот восхитительный соус на сэндвич или использовать как заправку для салата.

Ингредиенты

2,5 стакана дижонской горчицы

1 мелко нарезанный зубчик чеснока

1/2 столовой ложки мёда

1 чайная ложка оливкового масла

1/2 столовой ложки красного винного уксуса

1 щепотка соли

2 щепотки молотого чёрного перца

Приготовление

В стеклянной миске смешайте дижонскую горчицу, красный винный уксус, чеснок, соль, мёд, чёрный перец и оливковое масло. Тщательно взбейте ингредиенты до однородной массы. Храните соус в чистой банке в холодильнике до 7 дней.