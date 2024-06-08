Готовим дома классический медово-горчичный соус: очень вкусная заправка

Медово-горчичный соус, приготовленный из дижонской горчицы, красного винного уксуса и мёда, — классика жанра.
Вы можете намазать этот восхитительный соус на сэндвич или использовать как заправку для салата.
В стеклянной миске смешайте дижонскую горчицу, красный винный уксус, чеснок, соль, мёд, чёрный перец и оливковое масло. Тщательно взбейте ингредиенты до однородной массы. Храните соус в чистой банке в холодильнике до 7 дней.
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