Домашнее янтарное персиковое варенье с дольками: просто, быстро, вкусно

Все любители сладкого любят джемы, особенно если их намазать на хрустящий тостовый хлебушек.
Персик — один из популярных фруктов, который нравится детям, и им обязательно понравится варенье, приготовленное из него. Этот рецепт не требует большого количества ингредиентов.
Очистите и нарежьте персики. В блендере смешайте ломтики персика, сахар и сок лимона. Переложите смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и продолжайте помешивать смесь. Добавьте краситель. Дайте варенью остыть при комнатной температуре, а затем переложите его в банку.
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