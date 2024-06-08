Домашнее янтарное персиковое варенье с дольками: просто, быстро, вкусно

Как приготовить персиковое варенье

Все любители сладкого любят джемы, особенно если их намазать на хрустящий тостовый хлебушек.

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Персик — один из популярных фруктов, который нравится детям, и им обязательно понравится варенье, приготовленное из него. Этот рецепт не требует большого количества ингредиентов.

Ингредиенты

450 г персиков

4 столовые ложки лимонного сока

450 г сахара

5 капель пищевого красителя

Приготовление

Очистите и нарежьте персики. В блендере смешайте ломтики персика, сахар и сок лимона. Переложите смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и продолжайте помешивать смесь. Добавьте краситель. Дайте варенью остыть при комнатной температуре, а затем переложите его в банку.