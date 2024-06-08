Домашнее янтарное персиковое варенье с дольками: просто, быстро, вкусно

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Как приготовить персиковое варенье

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Как приготовить персиковое варенье
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Персик — один из популярных фруктов, который нравится детям, и им обязательно понравится варенье, приготовленное из него. Этот рецепт не требует большого количества ингредиентов.

Ингредиенты

  • 450 г персиков
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 450 г сахара
  • 5 капель пищевого красителя

Приготовление

Очистите и нарежьте персики. В блендере смешайте ломтики персика, сахар и сок лимона. Переложите смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и продолжайте помешивать смесь. Добавьте краситель. Дайте варенью остыть при комнатной температуре, а затем переложите его в банку.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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