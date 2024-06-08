Нежный лосось с помидорчиками и салатом: аппетитный буррито

Готовим дома буррито с лососем: когда хочется полезного фастфуда

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Буррито с лососем, помидорами и листьями салата с нотками итальянской приправы — полезный и здоровый перекус на случай, когда ну очень хочется чего-нибудь вкусненького.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

250 г лосося

Морская соль

1 чайная ложка итальянской приправы

2 лайма

Чёрный перец по желанию

2 помидора

3 лепёшки

1 чашка салата

4 столовые ложки сливочного масла

Приготовление