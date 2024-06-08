Нежный лосось с помидорчиками и салатом: аппетитный буррито
Готовим дома буррито с лососем: когда хочется полезного фастфуда
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Буррито с лососем, помидорами и листьями салата с нотками итальянской приправы — полезный и здоровый перекус на случай, когда ну очень хочется чего-нибудь вкусненького.
Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort is licensed under CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
- 250 г лосося
- Морская соль
- 1 чайная ложка итальянской приправы
- 2 лайма
- Чёрный перец по желанию
- 2 помидора
- 3 лепёшки
- 1 чашка салата
- 4 столовые ложки сливочного масла
Приготовление
- Замаринуйте рыбу с солью, итальянской приправой и соком лайма и поставьте на некоторое время в холодильник. Затем смажьте рыбу маслом, посолите. Приготовьте лосося на гриле.
- Вымойте помидоры и салат. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, порвите листья салата.
- Выжмите сок лайма на жареного лосося. На лепёшку положите помидоры, салат, рыбу. Скрутите в рулет.
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