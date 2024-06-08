Аппетитные шведские фрикадельки из баранины: всё очень просто
Шведские фрикадельки из баранины: аппетитный ужин
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Фрикадельки из баранины — это простое и вкусное в приготовлении блюдо, богатое белком, которое поможет нарастить мышечную массу.
Фото: commons.wikimedia.org by Baoothersks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 250 г баранины
- 2 щепотки чёрного перца
- 2 щепотки паприки
- 2 щепотки соли
- 50 г овсяных хлопьев
- 4 яичных белка
- 1/2 чайной ложки кайенского перца
Приготовление
- Аккуратно нарежьте баранину на мелкие кусочки (можно использовать готовый фарш).
- В миске смешайте яичные белки, овсяные хлопья, чёрный перец, кайенский перец и паприку. Добавьте мясо.
- Из приготовленной смеси сформируйте небольшие шарики, переложите их на противень и запекайте 20 минут при температуре 200 градусов.
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