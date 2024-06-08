Аппетитные шведские фрикадельки из баранины: всё очень просто

Шведские фрикадельки из баранины: аппетитный ужин

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки из баранины — это простое и вкусное в приготовлении блюдо, богатое белком, которое поможет нарастить мышечную массу.

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Ингредиенты

250 г баранины

2 щепотки чёрного перца

2 щепотки паприки

2 щепотки соли

50 г овсяных хлопьев

4 яичных белка

1/2 чайной ложки кайенского перца

Приготовление