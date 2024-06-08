Освежающий лимонно-имбирный сорбет: легко приготовить всего из 4 ингредиентов

Как приготовить лимонно-имбирный сорбет

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонно-имбирный сорбет готовится всего из четырёх ингредиентов: сока лайма, сахарной пудры, имбирного сока и лаймового ликёра. Вашим детям понравится вкус этого охлаждающего десерта без молочных продуктов.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

5 чайных ложек лаймового ликёра

3 листика мяты

1 чайная ложка имбирного сока

5 чайных ложек лимонного сока

3 столовые ложки сахарной пудры

Приготовление

Смешайте в миске сахарную пудру, лимонный сок, имбирный сок и лаймовый ликёр. Добавьте 3 стакана воды. Переложите эту смесь в ёмкость. Охладите. Украсьте десерт листьями мяты!