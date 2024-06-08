Освежающий лимонно-имбирный сорбет: легко приготовить всего из 4 ингредиентов

Лимонно-имбирный сорбет готовится всего из четырёх ингредиентов: сока лайма, сахарной пудры, имбирного сока и лаймового ликёра. Вашим детям понравится вкус этого охлаждающего десерта без молочных продуктов.
Смешайте в миске сахарную пудру, лимонный сок, имбирный сок и лаймовый ликёр. Добавьте 3 стакана воды. Переложите эту смесь в ёмкость. Охладите. Украсьте десерт листьями мяты!
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