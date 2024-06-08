Универсальный соус бешамель: получается густым и мягким на вкус, готовится на сметане

Соус бешамель на сметане — это вкусный и насыщенный соус, который может придать блюду особую нежность и потрясающе мягкий вкус. Он идеально подходит для многих блюд, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи и пасту. Соус может быть подан к готовому блюду или использоваться при его приготовлении, например, для смазывания листов для лазаньи или запекания овощей в нём.
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Ингредиенты:
100 г сливочного масла,
4 столовые ложки муки,
300-400 мл воды,
соль по вкусу,
молотый чёрный перец по вкусу,
400 г сметаны.
Приготовление:
В кастрюле или сковороде растопите сливочное масло.
Всыпьте муку и хорошенько перемешайте, чтобы она полностью соединилась с маслом.
Медленно добавьте воду, наливая её по чуть-чуть. Чем меньше воды, тем более густым будет соус.
Продолжая перемешивать соус венчиком, доведите массу до однородного состояния.
Приправьте солью и перцем по вкусу.
Выложите в соус сметану и перемешайте его, пока он не станет кремообразным.
Теперь соус бешамель на сметане готов и может быть добавлен к различным блюдам, чтобы добавить еще больше вкуса и текстуры.