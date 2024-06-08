Универсальный соус бешамель: получается густым и мягким на вкус, готовится на сметане

Соус бешамель на сметане: прекрасно подойдёт к пасте, рыбе, мясу или овощам

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус бешамель на сметане — это вкусный и насыщенный соус, который может придать блюду особую нежность и потрясающе мягкий вкус. Он идеально подходит для многих блюд, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи и пасту. Соус может быть подан к готовому блюду или использоваться при его приготовлении, например, для смазывания листов для лазаньи или запекания овощей в нём.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

100 г сливочного масла,

4 столовые ложки муки,

300-400 мл воды,

соль по вкусу,

молотый чёрный перец по вкусу,

400 г сметаны.

Приготовление:

В кастрюле или сковороде растопите сливочное масло. Всыпьте муку и хорошенько перемешайте, чтобы она полностью соединилась с маслом. Медленно добавьте воду, наливая её по чуть-чуть. Чем меньше воды, тем более густым будет соус. Продолжая перемешивать соус венчиком, доведите массу до однородного состояния. Приправьте солью и перцем по вкусу. Выложите в соус сметану и перемешайте его, пока он не станет кремообразным.

Теперь соус бешамель на сметане готов и может быть добавлен к различным блюдам, чтобы добавить еще больше вкуса и текстуры.