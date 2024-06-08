Бренд-шеф назвал три варианта идеального завтрака для здоровья, энергии и полноценного питания

Завтрак — это самый важный приём пищи, и правильный выбор продуктов на утреннем столе может значительно повлиять на ваше состояние в течение всего дня.
Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов рассказывает о трех вариантах завтрака, которые помогут вам получить заряд бодрости, энергии и отличного настроения.
Первый вариант — яичница с кабачками. Кабачки являются потрясающим источником клетчатки, витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и фолиевая кислота. Яйцо пашот также добавляет к блюду высококачественные белки, которые помогут поддерживать чувство сытости до обеда, а также ценные жирные кислоты и витамины. Это сочетание обеспечивает хороший баланс белков, углеводов и жиров, необходимый для энергии и полноценного питания.
Второй вариант, который рекомендует эксперт, это — вафли с лососем и крем-чизом. Вафли имеют нежный вкус и хрустящую текстуру, а комбинация лосося и крем-чиза всегда является превосходным сочетанием. Лосось обладает высококачественными белками, здоровыми жирами, такими как омега-3, и витаминами, такими как витамин D и витамин В12. Вафли с лососем и крем-чизом легко усваиваются, что помогает избежать ощущения тяжести в желудке после еды, пишет Газета.Ru.
Третий вариант — овсянка с фруктами и орехами.
"Прекрасный выбор для завтрака, который почти не требует усилий. Овсянка — источник комплексных углеводов, которые обеспечивают долгосрочное энергетическое топливо для организма. Фрукты добавляют свежести, витаминов и минералов, а также природных сахаров, чтобы быстро восполнить энергию. Орехи обогащают блюдо здоровыми жирами, белками и витаминами, способствуя чувству насыщенности и долгосрочной энергии", — рассказал Кузнецов.
Бренд-шеф рекомендует заваривать овсянку заранее, с вечера, чтобы она настоялась, а утром добавить немного кокосового молока.
Приготовление этих трех вариантов завтрака не слишком сложное и не требует много времени. Они предоставляют важные питательные вещества и энергию, необходимые для активного и здорового начала дня. Наслаждайтесь своим утренним завтраком и зарядитесь энергией на весь день!
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