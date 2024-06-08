Жареные креветки с чесноком: обладают потрясающим ароматом благодаря белому вермуту

Предлагаем вам рецепт жареных креветок с добавлением чеснока и вермута. У них потрясающий вкус и просто восхитительный аромат, попробуйте!
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Ингредиенты:
500 г свежих креветок,
соль и чёрный перец по вкусу,
2 столовых ложки сливочного масла,
4 зубчика чеснока,
1/4 стакана сухого белого вермута,
1 столовая ложка лимонного сока,
1/4 чайной ложки лимонной цедры,
4 веточки петрушки.
Приготовление:
Подготовьте креветки, промойте и очистите их. Выложите на тарелку и осушите салфеткой. Посолите и поперчите по вкусу.
Разогрейте сливочное масло на сковороде и добавьте креветки. Жарьте их на сильном огне в течение 1 минуты, затем переверните и продолжайте готовку еще 1 минуту.
Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте еще 2 минуты, постоянно помешивая. Убедитесь, что креветки хорошо пропитались ароматом чеснока и стали сочными и аппетитными.
Слейте излишки жидкости и добавьте в сковороду с креветками сухой белый вермут. Подождите, пока вермут начнет кипеть.
Добавьте лимонный сок и цедру, а также нарезанную петрушку. Перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился по креветкам. Выключите огонь.
Креветки с соусом готовы! Подаются горячими на тарелку и могут быть украшены свежей петрушкой. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом! Жареные креветки сочетаются с ароматным чесночным соусом и изысканным ароматом вермута. Приятного аппетита!