Жареные креветки с чесноком: обладают потрясающим ароматом благодаря белому вермуту

Жареные креветки с чесноком и вермутом: изысканное блюдо, которое быстро готовится

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт жареных креветок с добавлением чеснока и вермута. У них потрясающий вкус и просто восхитительный аромат, попробуйте!

Фото: commons.wikimedia.org by april kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

500 г свежих креветок,

соль и чёрный перец по вкусу,

2 столовых ложки сливочного масла,

4 зубчика чеснока,

1/4 стакана сухого белого вермута,

1 столовая ложка лимонного сока,

1/4 чайной ложки лимонной цедры,

4 веточки петрушки.

Приготовление:

Подготовьте креветки, промойте и очистите их. Выложите на тарелку и осушите салфеткой. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сливочное масло на сковороде и добавьте креветки. Жарьте их на сильном огне в течение 1 минуты, затем переверните и продолжайте готовку еще 1 минуту. Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте еще 2 минуты, постоянно помешивая. Убедитесь, что креветки хорошо пропитались ароматом чеснока и стали сочными и аппетитными. Слейте излишки жидкости и добавьте в сковороду с креветками сухой белый вермут. Подождите, пока вермут начнет кипеть. Добавьте лимонный сок и цедру, а также нарезанную петрушку. Перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился по креветкам. Выключите огонь.

Креветки с соусом готовы! Подаются горячими на тарелку и могут быть украшены свежей петрушкой. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом! Жареные креветки сочетаются с ароматным чесночным соусом и изысканным ароматом вермута. Приятного аппетита!