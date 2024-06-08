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Жареные креветки с чесноком: обладают потрясающим ароматом благодаря белому вермуту

Жареные креветки с чесноком и вермутом: изысканное блюдо, которое быстро готовится

1:45
Еда

Предлагаем вам рецепт жареных креветок с добавлением чеснока и вермута. У них потрясающий вкус и просто восхитительный аромат, попробуйте!

Жареные креветки с чесноком и вермутом: изысканное блюдо, которое быстро готовится
Фото: commons.wikimedia.org by april kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 500 г свежих креветок,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • 2 столовых ложки сливочного масла,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 1/4 стакана сухого белого вермута,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1/4 чайной ложки лимонной цедры,
  • 4 веточки петрушки.

Приготовление:

  1. Подготовьте креветки, промойте и очистите их. Выложите на тарелку и осушите салфеткой. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Разогрейте сливочное масло на сковороде и добавьте креветки. Жарьте их на сильном огне в течение 1 минуты, затем переверните и продолжайте готовку еще 1 минуту.
  3. Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте еще 2 минуты, постоянно помешивая. Убедитесь, что креветки хорошо пропитались ароматом чеснока и стали сочными и аппетитными.
  4. Слейте излишки жидкости и добавьте в сковороду с креветками сухой белый вермут. Подождите, пока вермут начнет кипеть.
  5. Добавьте лимонный сок и цедру, а также нарезанную петрушку. Перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился по креветкам. Выключите огонь.

Креветки с соусом готовы! Подаются горячими на тарелку и могут быть украшены свежей петрушкой. Наслаждайтесь этим вкусным блюдом! Жареные креветки сочетаются с ароматным чесночным соусом и изысканным ароматом вермута. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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