Брускетта с тунцом и яичной намазкой: очень вкусно с ломтиками свежего огурца

Предлагаем вам простой рецепт брускетты с тунцом. Это блюдо готовится быстро, легко и, самое главное, получается очень вкусно!
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Ингредиенты на три порции:
3 куска багета или батона,
1 зубчик чеснока,
2 куриных яйца,
1 столовая ложка сметаны,
0,5 чайной ложки тахини (паста из кунжута),
1 чайная ложка лимонного сока,
50 грамм консервированного тунца,
половина огурца (или небольшой целый),
три веточки укропа.
Приготовление:
Поджарьте куски багета или батона на сухой сковороде или в тостере до получения золотистой корочки.
Натрите зубчик чеснока на хлеб.
Отварите яйца и натрите их на мелкой тёрке. Добавьте сметану, тахини и лимонный сок. Хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая начинка.
На поджаренные куски хлеба выложите яичную начинку и кусочки тунца, предварительно слив излишнюю жидкость.
Нарежьте огурец на тонкие полоски и аккуратно уложите их на брускетты. Посыпьте мелко нарезанным укропом.
Приятного аппетита! Вы сможете насладиться этой вкусной брускеттой с тунцом в качестве закуски или перекуса. Это простой и вкусный рецепт, который подойдет для быстрого приготовления в любое время дня.