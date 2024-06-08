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Брускетта с тунцом и яичной намазкой: очень вкусно с ломтиками свежего огурца

Брускетта с тунцом: вкусная закуска на завтрак, ланч или праздничный стол за 15 минут

1:26
Еда

Предлагаем вам простой рецепт брускетты с тунцом. Это блюдо готовится быстро, легко и, самое главное, получается очень вкусно!

Брускетта с тунцом: вкусная закуска на завтрак, ланч или праздничный стол за 15 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на три порции:

  • 3 куска багета или батона,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2 куриных яйца,
  • 1 столовая ложка сметаны,
  • 0,5 чайной ложки тахини (паста из кунжута),
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • 50 грамм консервированного тунца,
  • половина огурца (или небольшой целый),
  • три веточки укропа.

Приготовление:

  1. Поджарьте куски багета или батона на сухой сковороде или в тостере до получения золотистой корочки.
  2. Натрите зубчик чеснока на хлеб.
  3. Отварите яйца и натрите их на мелкой тёрке. Добавьте сметану, тахини и лимонный сок. Хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая начинка.
  4. На поджаренные куски хлеба выложите яичную начинку и кусочки тунца, предварительно слив излишнюю жидкость.
  5. Нарежьте огурец на тонкие полоски и аккуратно уложите их на брускетты. Посыпьте мелко нарезанным укропом.

Приятного аппетита! Вы сможете насладиться этой вкусной брускеттой с тунцом в качестве закуски или перекуса. Это простой и вкусный рецепт, который подойдет для быстрого приготовления в любое время дня.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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