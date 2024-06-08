Брускетта с тунцом и яичной намазкой: очень вкусно с ломтиками свежего огурца

Брускетта с тунцом: вкусная закуска на завтрак, ланч или праздничный стол за 15 минут

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой рецепт брускетты с тунцом. Это блюдо готовится быстро, легко и, самое главное, получается очень вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на три порции:

3 куска багета или батона,

1 зубчик чеснока,

2 куриных яйца,

1 столовая ложка сметаны,

0,5 чайной ложки тахини (паста из кунжута),

1 чайная ложка лимонного сока,

50 грамм консервированного тунца,

половина огурца (или небольшой целый),

три веточки укропа.

Приготовление:

Поджарьте куски багета или батона на сухой сковороде или в тостере до получения золотистой корочки. Натрите зубчик чеснока на хлеб. Отварите яйца и натрите их на мелкой тёрке. Добавьте сметану, тахини и лимонный сок. Хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая начинка. На поджаренные куски хлеба выложите яичную начинку и кусочки тунца, предварительно слив излишнюю жидкость. Нарежьте огурец на тонкие полоски и аккуратно уложите их на брускетты. Посыпьте мелко нарезанным укропом.

Приятного аппетита! Вы сможете насладиться этой вкусной брускеттой с тунцом в качестве закуски или перекуса. Это простой и вкусный рецепт, который подойдет для быстрого приготовления в любое время дня.