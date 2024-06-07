Обязательно ли завтракать утром и что будет, если этого не делать

New York Post: вредно ли на самом деле пропускать завтрак?

3:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Пропуск завтрака — распространённая привычка среди четверти американцев, несмотря на то, что все знают, что это самый важный приём пищи дня. Об этом пишет издание New York Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under public domain

В то время как у пропускающих завтрак может быть несколько причин, таких как неудобный график или отсутствие физической возможности поесть, эксперты считают, что начинать день с низким уровнем сахара в крови создаёт предпосылки для таких симптомов, как усталость, туман в голове и раздражительность.

Идеально, когда наши графики сна и приёма пищи соответствуют естественному циркадному ритму организма. Рекомендуется начинать день примерно в 6 утра и завершать активность к 10 вечера для усиления способности организма сжигать жир в области живота. Завтрак следует употреблять в течение часа после пробуждения, около 7 утра, чтобы активировать обмен веществ.

У некоторых людей может отсутствовать чувство голода утром из-за низкого уровня грелина, известного также как "гормон голода", который начинает проявлять себя позже в течение дня. Однако эксперты подчеркивают, что даже если вы не чувствуете голода, употребление скромного завтрака, даже если он не совсем здоровый, является необходимым.

Если вы недополучаете пищу на самом раннем этапе дня, уровень грелина повышается позднее, так как организм пытается компенсировать утраченные ресурсы. Отсутствие завтрака ведет к безумным диетическим решениям позже в течение дня, необдуманным приёмам пищи, которые, в свою очередь, могут привести к ожирению.

Интервальное голодание, популярный тренд среди тех, кто пропускает завтрак, предполагает ограничение приёма пищи в определённые временные интервалы. Хотя некоторые утверждают, что интервальное голодание помогает уменьшить воспаление, снизить вес и регулировать состав кишечной микрофлоры, снизив риск серьезных заболеваний, включая диабет, исследование, проведенное в марте, утверждало, что у тех, кто ограничивал себя приемом пищи только в течение восьми часов в день, был на 91% больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые врачи утверждают, что-то, что именно вы едите, гораздо важнее, чем время, когда вы едите. Доктор Джонатан Розанд, соучредитель McCance Center for Brain Health в Массачусетсском общем госпитале и профессор неврологии в Гарвардской медицинской школе, подчеркивает, что рацион, богатый овощами, зелёными листьями и пищей, содержащей омега-3 жирные кислоты, является ключевым в предотвращении депрессии, инсульта и деменции.

В заключение, хотя завтрак часто считается самым важным приёмом пищи дня, индивидуальные предпочтения и обстоятельства могут влиять на то, кто решит его есть или нет. Однако важно обратить внимание на общие пищевые выборы и отдавать предпочтение питательным продуктам для достижения оптимального здоровья.