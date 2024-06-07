Как правильно варить креветки: подробные рекомендации и инструкция

Сколько нужно варить креветки и как это делать правильно?

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное приготовление креветок — процесс, требующий точного времени, которое зависит от их размера и степени готовности.

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В магазинах креветки можно приобрести в сыромороженом или варёно-мороженом виде. Сыромороженые креветки имеют серый цвет, в то время как варено-мороженые обладают розовым оттенком.

Сыромороженые неочищенные креветки требуют варки около 5-7 минут после закипания. Варено-мороженые креветки обычно уже готовы к употреблению и требуют только разморозки, но многие предпочитают их проваривать в кипящей воде на протяжении 1-3 минут.

Главное не переварить креветки, чтобы мясо не стало жестким. Готовые креветки всплывают на поверхность, и их можно легко вынуть и слить воду.

Для варки креветок рекомендуется следовать следующей инструкции:

Промойте размороженные креветки в дуршлаге под проточной водой. В большой кастрюле налейте воды в 2,5-3 раза больше, чем объём креветок. Доведите воду до кипения и посолите её. Добавьте лавровый лист, специи (по желанию) и выдавите сок половины лимона. Проварите бульон около 10 минут. Опустите креветки в кастрюлю и варите их в зависимости от их размера: большие — 3-5 минут, средние — 2-3 минуты, мелкие — 1-2 минуты. Готовые креветки выньте с помощью дуршлага и переложите на лёд, чтобы остановить процесс приготовления.

Помните, что это лишь рекомендации, и время варки креветок может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Будьте внимательны и проверяйте готовность креветок, чтобы достичь желаемого результата и насладиться вкусным блюдом.