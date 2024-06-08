Полезные свойства дыни, о которых вы точно не знали

Хотя дыня не пользуется такой бешеной популярностью, как арбуз, всё же она остаётся довольно важным продуктом в бахчевой сезон. К тому же не стоит её недооценивать — в ней много необходимых питательных веществ и мощных антиоксидантов. Обязательно включите дыню в сбалансированный рацион.
Дыня поддерживает водный баланс, поскольку содержит до 90% воды. Кроме того, в этом продукте много калия, который имеет тенденцию уходить из организма вместе с потом. Калий имеет решающее значение для здоровья сердца, поскольку помогает поддерживать в норме уровень артериального давления, тем самым предотвращая риск инсульта или инфаркта.
Дыня улучшает пищеварение благодаря сочетанию клетчатки с водой. Клетчатка также поглощает воду внутри толстой кишки, размягчая стул.
Клетчатка в дыне также замедляет пищеварение, тем самым позволяя чувствовать себя сытым в течение более длительных периодов времени. В долгосрочной перспективе регулярное употребление дыни поможет лучше контролировать свой вес.
Дыни, как и другие продукты оранжевого цвета, являются отличным источником двух важных антиоксидантов для хорошего зрения: лютеина и зеаксантина. Они помогают предотвратить катаракту и дегенерацию жёлтого пятна, эти недуги могут привести к потере зрения в дальнейшем.
Дыня богата витаминами А и С, которые необходимы для здорового роста волос. Витамин А необходим для выработки кожного сала, которое сохраняет кожу головы увлажнённой. А витамин С усиливает выработку коллагена.
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