Аппетитные макарошки фетучини со сливочным соусом альфредо
Фетучини со сливочным соусом альфредо: вкус Италии у вас дома
1:00
Цельнозерновые феттучини со сливочным соусом альфредо — вдохновитесь классическими итальянскими вкусами и приготовьте роскошное и полезное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- Упаковка цельнозерновых фетучини или других макаронных изделий
- 4 столовые ложки несолёного сливочного масла
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
- 1/2 стакана сливок
- 1/2 стакана молока
- 1 чашка тёртого сыра пармезан
- Щепотка мускатного ореха
- Чёрный перец
- Мелко нарезанная свежая петрушка
- 2 столовые ложки соли
Приготовление
- Отварите макароны в кипящей подсоленной воде.
- Обжарьте чеснок на сковороде, добавьте сливки и молоко, готовьте соус 5 минут.
- Добавьте пармезан, мускатный орех и перец, готовьте ещё минуту.
- Добавьте пасту в сковороду к соусу, перемешайте.
- При подаче посыпьте макароны мелко нарезанной петрушкой.
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