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Аппетитные макарошки фетучини со сливочным соусом альфредо

Фетучини со сливочным соусом альфредо: вкус Италии у вас дома

1:00
Еда

Цельнозерновые феттучини со сливочным соусом альфредо — вдохновитесь классическими итальянскими вкусами и приготовьте роскошное и полезное блюдо.

Фетучини со сливочным соусом альфредо: вкус Италии у вас дома
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Упаковка цельнозерновых фетучини или других макаронных изделий
  • 4 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 1/2 стакана сливок
  • 1/2 стакана молока
  • 1 чашка тёртого сыра пармезан
  • Щепотка мускатного ореха
  • Чёрный перец
  • Мелко нарезанная свежая петрушка
  • 2 столовые ложки соли

Приготовление

  1. Отварите макароны в кипящей подсоленной воде.
  2. Обжарьте чеснок на сковороде, добавьте сливки и молоко, готовьте соус 5 минут.
  3. Добавьте пармезан, мускатный орех и перец, готовьте ещё минуту.
  4. Добавьте пасту в сковороду к соусу, перемешайте.
  5. При подаче посыпьте макароны мелко нарезанной петрушкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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