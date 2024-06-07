Если устали от изжоги, то приготовьте этот лечебный напиток

Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас повышенная кислотность, воспалительные процессы в желудке, вы страдаете от изжоги, то попробуйте приготовить освежающий напиток из имбиря, мёда и лимона, чтобы снизить кислотность, повысить уровень pH, уменьшить воспаление и успокоить боль в желудке.

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Ингредиенты

3–4 стакана воды

1 лимон

2 столовые ложки мёда

Кусочки имбиря

Куркума

Приготовление