Если устали от изжоги, то приготовьте этот лечебный напиток

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Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги

0:58
Еда

Если у вас повышенная кислотность, воспалительные процессы в желудке, вы страдаете от изжоги, то попробуйте приготовить освежающий напиток из имбиря, мёда и лимона, чтобы снизить кислотность, повысить уровень pH, уменьшить воспаление и успокоить боль в желудке.

Напиток из имбиря, мёда и лимона спасёт от изжоги
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 3–4 стакана воды
  • 1 лимон
  • 2 столовые ложки мёда
  • Кусочки имбиря
  • Куркума

Приготовление

  1. Промойте лимон. После высыхания соскребите с лимона кожуру и поместите в стеклянную бутылку ёмкостью 1 литр.
  2. Разрежьте лимон пополам, отожмите сок, добавьте его в бутылку. Добавьте имбирь и куркуму.
  3. Вскипятите стакан воды и добавьте мёд. Добавьте медовую воду в бутылку. Заполните оставшуюся часть бутылки холодной водой. Перед подачей поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы ингредиенты настоялись.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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