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Кальмары, йогурт, овощи: эти продукты можно есть на ночь

Какие продукты полезно есть на ночь

1:48
Еда

Люди, которые беспокоятся о своей фигуре, зачастую совсем отказываются ужинать, однако это решение сложно назвать верным, ведь в этом случае есть риск переедания утром. Вечерний перекус допустим — он стабилизирует уровень сахара в крови, помогает зарядиться энергией, чтобы чувствовать себя утром бодро. Однако стоит знать, какие продукты можно есть на ночь.

Какие продукты полезно есть на ночь
Фото: wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Главное — для вечернего перекуса выбирать продукты с низким содержанием белка, пусть будет побольше здоровых жиров, также стоит есть небольшими порциями, при переедании ночью организм не сможет отдыхать, поскольку будет заниматься перевариванием пищи, пишет Общественная служба новостей.

Итак, какие продукты можно есть на ночь:

  • Кальмары. В них много белка и йода, полезного для щитовидки, при этом это самый диетический вариант.
  • Семена льна. Богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. В день достаточно чайной ложки. Семена можно добавлять в йогурт.
  • Йогурт без добавок. Идеальный перекус, в этом продукте есть пробиотики, протеин.
  • Творог. Преимущества: много белка, переваривается очень медленно.
  • Белое мясо (курица или индейка). Белое мясо содержит глюкагон — пептидный гормон, который повышает содержание сахара в крови, тем самым замедляя процесс преобразования жиров и углеводов в энергию.
  • Овощи. В них мало калорий, при этом они питательны, притупляя чувство голода.
  • Бананы. Легко усваиваются, стимулируют выработку мелатонина и серотонина, помогая заснуть.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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