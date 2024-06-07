Кальмары, йогурт, овощи: эти продукты можно есть на ночь

Какие продукты полезно есть на ночь

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Люди, которые беспокоятся о своей фигуре, зачастую совсем отказываются ужинать, однако это решение сложно назвать верным, ведь в этом случае есть риск переедания утром. Вечерний перекус допустим — он стабилизирует уровень сахара в крови, помогает зарядиться энергией, чтобы чувствовать себя утром бодро. Однако стоит знать, какие продукты можно есть на ночь.

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Главное — для вечернего перекуса выбирать продукты с низким содержанием белка, пусть будет побольше здоровых жиров, также стоит есть небольшими порциями, при переедании ночью организм не сможет отдыхать, поскольку будет заниматься перевариванием пищи, пишет Общественная служба новостей.

Итак, какие продукты можно есть на ночь: