Кокосовые маффины, украшенные ягодами черники, к чаю

Кокосовый маффин с черникой — аппетитный десерт, который обязательно понравится любому сладкоежке. Готовятся кексы быстро из простых ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic