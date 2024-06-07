Кокосовые маффины, украшенные ягодами черники, к чаю

Кокосовый маффин с черникой — аппетитный десерт, который обязательно понравится любому сладкоежке. Готовятся кексы быстро из простых ингредиентов.
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Ингредиенты
1,5 стакана черники
4 стакана муки
2 стакана молока
2 яйца
1/2 стакана сливочного масла
1 чашка поджаренного кокоса
1 стакан сахара
1,5 чайной ложки соли
2 столовые ложки пищевой соды
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите в микроволновке сливочное масло. Смажьте формы для кексов сливочным маслом.
Просейте муку, смешанную с солью, пищевой содой и сахаром. Добавьте в смесь кокос и хорошо перемешайте.
В другой миске разбейте яйца, добавьте растопленное масло и молоко. Хорошо взбейте. Вылейте подготовленную смесь к просеянной мучной смеси и перемешайте. Вылейте смесь в формы для кексов и положите чернику сверху каждого кекса. Выпекайте 15 минут!
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