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Хотите удивить детей? Приготовьте это печенье с картофельными чипсами

Печенье с картофельными чипсами: необычный десерт

1:01
Еда

Этот десерт готовится из картофельных вафель с добавлением сахара, шоколадной стружки, яйца и муки.

Печенье с картофельными чипсами: необычный десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы хотите сегодня произвести впечатление на своих близких, попробуйте угостить их этим печеньем, они будут в восторге от ваших кулинарных навыков.

Ингредиенты

  • 1 чашка измельчённых картофельных вафель
  • 1 чашка шоколадной стружки
  • 1 чашка нарезанной смеси сухофруктов
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 2 стакана тростникового сахара
  • 1 чайная ложка соды
  • 2 яйца
  • 1 чашка свежих сливок
  • 2 стакана муки

Приготовление

  1. В миске взбейте сахар, сливки и яйца. 
  2. Добавьте в смесь соду, шоколадную стружку, ванильную эссенцию, муку, сухофрукты и картофельные чипсы. Перемешайте.
  3. Ложкой выложите тесто на противень, сформировав печенье. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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