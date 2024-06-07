Хотите удивить детей? Приготовьте это печенье с картофельными чипсами

Этот десерт готовится из картофельных вафель с добавлением сахара, шоколадной стружки, яйца и муки.
Если вы хотите сегодня произвести впечатление на своих близких, попробуйте угостить их этим печеньем, они будут в восторге от ваших кулинарных навыков.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?