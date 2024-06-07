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Готовим яблочный пирог без яиц в микроволновке: быстро и вкусно

Яблочный пирог без яиц: простой рецепт

1:18
Еда

Яблочный пирог без яиц в микроволновой печи понравится и детям, и взрослым! Попробуйте этот простой рецепт сегодня.

Яблочный пирог без яиц: простой рецепт
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан муки
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1 стакан молока
  • 1 яблоко
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 1/2 столовой ложки кешью
  • 2 столовые ложки грецких орехов

Приготовление

  1. Очистите яблоко и натрите его на мелкой тёрке. Переложите тёртое яблоко на сковороду и готовьте на среднем огне. Добавьте сахар и помешивайте. Готовьте до полного растворения сахара.
  2. Просейте разрыхлитель, пищевую соду и муку. Затем взбейте растопленное масло и яблочный соус, пока смесь не станет кремовой и воздушной. Добавьте половину молока в смесь масляного соуса и хорошо перемешайте. Добавьте муку, оставшееся молоко и ещё раз взбейте.
  3. Возьмите форму, пригодную для использования в микроволновой печи, смажьте её сливочным маслом. Вылейте тесто в форму, готовьте в микроволновке 4–5 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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