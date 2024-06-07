Готовим яблочный пирог без яиц в микроволновке: быстро и вкусно

Яблочный пирог без яиц в микроволновой печи понравится и детям, и взрослым! Попробуйте этот простой рецепт сегодня.
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Ингредиенты
1 стакан муки
1/2 стакана сливочного масла
1/4 чайной ложки пищевой соды
1 стакан молока
1 яблоко
1 чайная ложка разрыхлителя
1/2 стакана сахарной пудры
1/2 столовой ложки кешью
2 столовые ложки грецких орехов
Приготовление
Очистите яблоко и натрите его на мелкой тёрке. Переложите тёртое яблоко на сковороду и готовьте на среднем огне. Добавьте сахар и помешивайте. Готовьте до полного растворения сахара.
Просейте разрыхлитель, пищевую соду и муку. Затем взбейте растопленное масло и яблочный соус, пока смесь не станет кремовой и воздушной. Добавьте половину молока в смесь масляного соуса и хорошо перемешайте. Добавьте муку, оставшееся молоко и ещё раз взбейте.
Возьмите форму, пригодную для использования в микроволновой печи, смажьте её сливочным маслом. Вылейте тесто в форму, готовьте в микроволновке 4–5 минут.
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