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Облегчённый рецепт азу из индейки: готовим его без картофеля

Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета

2:11
Еда

Азу из индейки без картофеля — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. В этом рецепте мы используем индейку вместо говядины и заменяем картофель сельдереем, болгарским перцем и луком-пореем. Нестандартные ингредиенты придают азу лёгкость и интересный вкус, делая его более полезным.

Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 600 г филе индейки,
  • 150 мл овощного бульона,
  • 2 болгарских перца,
  • 1 штука лука-порея,
  • 3 стебля сельдерея,
  • 2 солёных огурца,
  • 5 ст. л. томатной пасты,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • пучок зелени,
  • 2 зубчика чеснока,
  • соль — по вкусу,
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте индейку на полоски размером 2 см в толщину и 4 см в длину. Посолите, поперчите и пусть они маринуются в течение 15-20 минут.
  2. Обжарьте кусочки на растительном масле в течение 2,5-3 минут с каждой стороны. Переложите обжаренное мясо на тарелку.
  3. Нарежьте лук-порей кольцами и слегка, в течение 3 минут, обжарьте в масле, которое осталось после жарки индейки.
  4. Прибавьте к луку-порею нарезанный сельдерей, и жарьте ещё примерно 3 минуты.
  5. 5. Болгарский перец некрупно нарежьте и добавьте к другим овощам. Обжарьте их вместе.
  6. Добавьте томатную пасту, специи и бульон (вместо него можно добавить и простую воду). Тушите получившийся соус около 5-7 минут.
  7. Соленые огурцы измельчите и добавьте в сковороду.
  8. Положите к овощам индейку и готовьте их вместе ещё 10-20 минут, пока азу не загустеет.
  9. Посыпьте готовое азу мелко нарезанным чесноком и рубленой зеленью.

Этот легкий вариант азу идеально подходит для тех, кто стремится следить за своим питанием, но при этом не хочет отказываться от вкусного и насыщенного блюда. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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