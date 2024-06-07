Облегчённый рецепт азу из индейки: готовим его без картофеля

Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Азу из индейки без картофеля — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. В этом рецепте мы используем индейку вместо говядины и заменяем картофель сельдереем, болгарским перцем и луком-пореем. Нестандартные ингредиенты придают азу лёгкость и интересный вкус, делая его более полезным.

Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

600 г филе индейки,

150 мл овощного бульона,

2 болгарских перца,

1 штука лука-порея,

3 стебля сельдерея,

2 солёных огурца,

5 ст. л. томатной пасты,

3 ст. л. растительного масла,

пучок зелени,

2 зубчика чеснока,

соль — по вкусу,

перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте индейку на полоски размером 2 см в толщину и 4 см в длину. Посолите, поперчите и пусть они маринуются в течение 15-20 минут. Обжарьте кусочки на растительном масле в течение 2,5-3 минут с каждой стороны. Переложите обжаренное мясо на тарелку. Нарежьте лук-порей кольцами и слегка, в течение 3 минут, обжарьте в масле, которое осталось после жарки индейки. Прибавьте к луку-порею нарезанный сельдерей, и жарьте ещё примерно 3 минуты. 5. Болгарский перец некрупно нарежьте и добавьте к другим овощам. Обжарьте их вместе. Добавьте томатную пасту, специи и бульон (вместо него можно добавить и простую воду). Тушите получившийся соус около 5-7 минут. Соленые огурцы измельчите и добавьте в сковороду. Положите к овощам индейку и готовьте их вместе ещё 10-20 минут, пока азу не загустеет. Посыпьте готовое азу мелко нарезанным чесноком и рубленой зеленью.

Этот легкий вариант азу идеально подходит для тех, кто стремится следить за своим питанием, но при этом не хочет отказываться от вкусного и насыщенного блюда. Приятного аппетита!