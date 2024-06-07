Облегчённый рецепт азу из индейки: готовим его без картофеля

Азу из индейки без картофеля — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. В этом рецепте мы используем индейку вместо говядины и заменяем картофель сельдереем, болгарским перцем и луком-пореем. Нестандартные ингредиенты придают азу лёгкость и интересный вкус, делая его более полезным.
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Ингредиенты:
600 г филе индейки,
150 мл овощного бульона,
2 болгарских перца,
1 штука лука-порея,
3 стебля сельдерея,
2 солёных огурца,
5 ст. л. томатной пасты,
3 ст. л. растительного масла,
пучок зелени,
2 зубчика чеснока,
соль — по вкусу,
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Нарежьте индейку на полоски размером 2 см в толщину и 4 см в длину. Посолите, поперчите и пусть они маринуются в течение 15-20 минут.
Обжарьте кусочки на растительном масле в течение 2,5-3 минут с каждой стороны. Переложите обжаренное мясо на тарелку.
Нарежьте лук-порей кольцами и слегка, в течение 3 минут, обжарьте в масле, которое осталось после жарки индейки.
Прибавьте к луку-порею нарезанный сельдерей, и жарьте ещё примерно 3 минуты.
5. Болгарский перец некрупно нарежьте и добавьте к другим овощам. Обжарьте их вместе.
Добавьте томатную пасту, специи и бульон (вместо него можно добавить и простую воду). Тушите получившийся соус около 5-7 минут.
Соленые огурцы измельчите и добавьте в сковороду.
Положите к овощам индейку и готовьте их вместе ещё 10-20 минут, пока азу не загустеет.
Посыпьте готовое азу мелко нарезанным чесноком и рубленой зеленью.
Этот легкий вариант азу идеально подходит для тех, кто стремится следить за своим питанием, но при этом не хочет отказываться от вкусного и насыщенного блюда. Приятного аппетита!
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